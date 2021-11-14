Полный лунный календарь на квашение капусты на декабрь, январь и февраль 2021 года: информация о каждом дне

Ноябрь близится к завершению. Совсем скоро наступит зима, а лунный календарь позволит каждому желающему воспользоваться силами Луны в своих личных интересах. Благодаря альтернативному календарю жители Земли могут подобрать самые лучшие даты для любого повседневного дела: от уборки дома и работы на огороде до похода в салон красоты и приготовления квашеной капусты. Особое внимание стоит отдать именно капусте, ведь через несколько недель начнется череда прекрасных дней для ее приготовления.
Капуста является одним из самых популярных овощей в нашей стране. А блюда из нее не только вкусны, но и зачастую не требуют больших финансовых и физических затрат. Более того, приготовить квашеную капусту может каждый. Однако стоит принять в учет расположение Луны. От него может зависеть и результат готовки, поскольку, согласно лунному календарю, существуют как благоприятные, так и неблагоприятные дни.
В какие дни этой зимы лучше всего заниматься готовкой квашеной капусты?
В первый месяц зимы хороших дат для приготовления квашеной капусты достаточно много: с 5 по 9, а также с 12 по 16 декабря.
В начале 2022 года идеально подходят следующие дни: 18, 19, 20, 21, 22 числа.
Февраль так же, как и прошлые месяцы, принесет немало хороших дат для готовки: 15, 16, 17, 18, 19 числа.
Если взяться за готовку в вышеперечисленные даты, результат вас приятно удивит.
Отметим, что лунный календарь позволяет не только улучшить результат любого повседневного дела, но и провести самый настоящий мистический ритуал на привлечение денег, удачи и благополучия в ваш дом.