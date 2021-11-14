Модные шапки зимы 2021-2022: тепло и красиво. Советы по выбору современных головных уборов

Постепенно холода приходят в каждый регион России, и по улицам ходит все больше людей в шапках. Для того, чтобы выглядеть стильно, существует несколько модных фасонов, которые популярны зимой 2021-2022. Стоит отметить, что необходимо правильно выбрать шапку, которая будет подходить вашему образу.
Одной из самых модных этой зимой является шапка фактурной вязки. Стоит отметить, что именно этот вид головного убора является универсальным, так как сочетается со всеми видами верхней одежды, начиная от пуховика до пальто. Единственное, что вам придется выбрать — цвет, который будет смотреться с вашей курткой. Лучше всего выбирать не яркие, но светлые оттенки.
Вязаная шапка в рубчик тоже является фаворитом среди всех зимних головных уборов. Такой фасон становится небольшим дополнением к вашему образу, в котором не будет ничего лишнего. Лучше всего выбрать цвет, который будет совпадать с каким-либо аксессуаром из вашего образа: сумкой, колготками или шарфом. Это будет выглядеть особенно стильно в ежедневных образах.
Из года в год популярными остаются шапки с помпоном. Главным условием при выборе такого вида головного убора является размер помпончика, который должен быть не слишком большим и не слишком маленьким. Хорошо смотрятся такие шапки с шубами, дубленками и оверсайз-пуховиками. Здесь допустимы и яркие цвета, особенно, если остальной ваш образ состоит из однотонных цветов.