Когда начнется весна в новом году: прогнозы метеорологов на март 2022 года в Сибири и Москве

Для того, чтобы удачно построить планы на грядущий 2022 год, необходимо знать погоду на год вперед. Это важно, если вы собираетесь в командировку, отпуск и другие важные поездки. Так, уже можно распланировать будущее на первый месяц весны, на который синоптики опубликовали прогноз.
Метеорологи обещают очень нестабильную погоду на начало весны в Москве. Будут заметны резкие перепады температуры воздуха, причем нестабильной ситуация будет как в плане тепла, так и холода. Скорее всего, за оттепелями будут следовать сильные морозы, которые будут достигать низких минусовых отметок на термометре. Ожидается крайне низкое количество осадков, но если таковые будут, то, в основном дожди. Снег же начнет таять только в последнюю неделю марта. По прогнозам, в столицу нашей страны весна придет очень поздно.
Что касается регионов Сибири, то во всех регионах будут заметны такие же скачки температуры, как в Москве. Три или четыре раза за месяц погода будет меняться кардинально в другую сторону. Как сообщают синоптики, стабильной погоды в марте следующего года не ожидается. Температура будет либо ниже среднего, либо выше. Солнечных дней будет крайне мало, и наступят они только под конец месяца. До двадцатых чисел первого месяца весны возможны осадки в виде снега. Весна в Сибири начнется еще позднее, чем в Москве.