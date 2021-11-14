15 ноября - праздник Шуйско-Смоленской иконы Божией Матери: как Икона Богородицы «Одигитрия» спасла православных от эпидемии

15 ноября отмечается освобождение города Шуя Ивановской губернии от чумы 1654 года, а также открытие чудотворной иконы Богородицы, получившей название Шуйско-Смоленской иконы
В честь этой иконы местный священник перевел со старой рукописи, и опубликовал рассказ о чудесах, которые произошли с этим образом. В этот важный праздник в храме Воскресения проходит торжественная литургия, за которой следует крестный ход.
По преданию, прихожане храма, попросили написать новую икону Богородицы Одигитрии Смоленской "для избавления от страданий нищеты и нищеты". Написанием новых святых образов занялся иконописец Герасим Тихонович Иконников в 1655 году.
Икону установили слева от алтаря, после чего болезнь совсем ушла, а икона и дальше совершала чудеса.
Необычная легенда иконографии объяснила чудо, происходившее с иконой. Однажды живописец пытался создать образ Божией Матери Смоленской иконописи по оригиналу, но произошло чудо, изменившее положение рук и ног маленького Христа. Он больше не исправлял, то, что увидел, поскольку счел это чудом и важным проявлением божественного провидения. А также сообщил об этом случае своему начальству и горожанам. Истина о чудесах была записана, а икона получила название "Смоленско-Шуйская Божья Матерь". С этого времени икону почитают как чудотворную.
Были также исцеления от болезней ног (двенадцать случаев), шесть исцелений от болезней головы, три от глухоты и по одному исцелению позвоночника и зубной боли.