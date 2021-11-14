Польский солдат погиб на границе с Белоруссией, где собралось около 2000 беженцев

Польский военный погиб на границе с Белоруссией, сообщило Польское радио. Он служил в 17-й Великопольской механизированной бригаде и был направлен на белорусско-польскую границу только неделю назад. Предположительно, он скончался в результате несчастного случая, связанного с выстрелом из служебного оружия. Уточняется, что в инциденте «не приминали участие третьи лица».
Как сообщило командование бригады, военнослужащий нес караульную службу и выполнял задания, не связанные с охраной границы с Белоруссией.
Военная жандармерия и прокуратура Белостока начали проверку.
Кризис на границе Белоруссии с Польшей обострился 8 ноября, когда тысячи беженцев подошли к рубежу. Они остаются в приграничной зоне до сих пор, периодически делая попытки прорваться на территорию Польши, чтобы попасть в Евросоюз. Сейчас насчитывают около 2000 мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Польские власти объявили о строительстве забора между двумя странами длиной 180 км и высотой 5,5 м.