Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
14.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Польский солдат погиб на границе с Белоруссией, где собралось около 2000 беженцев

2:00:1011/14/2021
0

Он служил в 17-й Великопольской механизированной бригаде и был направлен на белорусско-польскую границу только неделю назад.

На границе с Белоруссией погиб польский солдат. Фото: НТВ

Польский военный погиб на границе с Белоруссией, сообщило Польское радио. Он служил в 17-й Великопольской механизированной бригаде и был направлен на белорусско-польскую границу только неделю назад. Предположительно, он скончался в результате несчастного случая, связанного с выстрелом из служебного оружия. Уточняется, что в инциденте «не приминали участие третьи лица».

Как сообщило командование бригады, военнослужащий нес караульную службу и выполнял задания, не связанные с охраной границы с Белоруссией.

Военная жандармерия и прокуратура Белостока начали проверку.

Кризис на границе Белоруссии с Польшей обострился 8 ноября, когда тысячи беженцев подошли к рубежу. Они остаются в приграничной зоне до сих пор, периодически делая попытки прорваться на территорию Польши, чтобы попасть в Евросоюз. Сейчас насчитывают около 2000  мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Польские власти объявили о строительстве забора между двумя странами длиной 180 км и высотой 5,5 м.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
погибсолдатвоеннослужащиймигрантпольшаграницыВыстрел.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Будут столкновения с мигрантами?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Грешно ли работать 14 ноября в день памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана?
1:30:10 11/14/2021
Грешно ли работать 14 ноября в день памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана?
Очаровательные открытки и душевные слова признательности врачам в День эндокринолога 14 ноября
1:15:03 11/14/2021
Очаровательные открытки и душевные слова признательности врачам в День эндокринолога 14 ноября
Кузьминки осенние: почему на Руси 14 ноября воровали кур. И как наши предки получали целебные яйца
1:00:56 11/14/2021
Кузьминки осенние: почему на Руси 14 ноября воровали кур. И как наши предки получали целебные яйца
Правильные поздравления во Всемирный день борьбы с диабетом: в красивых открытках и милых словах в праздник 14 ноября
12:45:35 11/14/2021
Правильные поздравления во Всемирный день борьбы с диабетом: в красивых открытках и милых словах в праздник 14 ноября
Яркие открытки в День социолога для каждого 14 ноября: и душевные стихи
12:15:12 11/14/2021
Яркие открытки в День социолога для каждого 14 ноября: и душевные стихи
Погода в Бердске 14 ноября 2021: температура воздуха постепенно возвращается к понижению
11:30:57 11/13/2021
Погода в Бердске 14 ноября 2021: температура воздуха постепенно возвращается к понижению
Исцеляющие сердце и дающие надежду открытки в Международный день логопеда: отправь по WhatsApp коллеге и своему врачу 14 ноября
11:15:05 11/13/2021
Исцеляющие сердце и дающие надежду открытки в Международный день логопеда: отправь по WhatsApp коллеге и своему врачу 14 ноября
Сильно потеете ночью во сне? Возможные причины и нужно ли к врачу
10:30:13 11/13/2021
Сильно потеете ночью во сне? Возможные причины и нужно ли к врачу
На спине или в позе эмбриона? Как поза во сне влияет на здоровье и как спать правильно
10:00:53 11/13/2021
На спине или в позе эмбриона? Как поза во сне влияет на здоровье и как спать правильно
Что такое норовирус и как долго длится заболевание?
9:30:51 11/13/2021
Что такое норовирус и как долго длится заболевание?