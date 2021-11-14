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Гинцбург назвал критический срок ревакцинации однокомпонентным "Спутником Лайт" - раз в полгода

2:18:0011/14/2021
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Как указал ученый, на любой антиген через 6 месяцев уровень антител понижается, поэтому нужно прививаться.

Гинцбург рассказал о сроках ревакцинации "Спутником Лайт". Фото: НИИЭМ им. Гамалеи
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" в условиях распространения штамма "дельта" нужно раз в полгода прививаться от коронавируса, отметил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, ревакцинироваться сегодня "очень критично". Он согласен с рекомендациями Минздрава России: ревакцинироваться нужно каждые 6 месяцев при сложной эпидемиологической обстановки в стране.

"Я полностью это поддерживаю, ревакцинироваться "Спутником Лайт", с моей точки зрения, в ситуации появления нового штамма надо действительно раз в шесть месяцев", - цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Как указал ученый, на любой антиген через 6 месяцев уровень антител понижается, поэтому нужно прививаться.

The Lancet ранее подтверждал, что "Спутник Лайт" безопасная и эффективная вакцина, зарегистрированная в 15 странах.

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штаммкоронавирусуровень антител вакцинаСпутник ЛайтАлександр Гинцбург
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