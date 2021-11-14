Гинцбург назвал критический срок ревакцинации однокомпонентным "Спутником Лайт" - раз в полгода

Однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" в условиях распространения штамма "дельта" нужно раз в полгода прививаться от коронавируса, отметил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, ревакцинироваться сегодня "очень критично". Он согласен с рекомендациями Минздрава России: ревакцинироваться нужно каждые 6 месяцев при сложной эпидемиологической обстановки в стране.
"Я полностью это поддерживаю, ревакцинироваться "Спутником Лайт", с моей точки зрения, в ситуации появления нового штамма надо действительно раз в шесть месяцев", - цитирует Гинцбурга РИА Новости.
Как указал ученый, на любой антиген через 6 месяцев уровень антител понижается, поэтому нужно прививаться.
The Lancet ранее подтверждал, что "Спутник Лайт" безопасная и эффективная вакцина, зарегистрированная в 15 странах.