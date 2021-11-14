В каком наряде встречать Новый 2022 год женщинам по знаку зодиака

От наряда на Новый год зависит многое. Чтобы расположить символа следующего года - Тигра, необходимо правильно подобрать образ для праздника.
Овен. Идеальным вариантом станет оранжевое или красное платье. Эти тона будут по вкусу символу наступающего года и он поможет Овнам реализовать свои желание в 2022 году.
Телец. Чтобы вас заметил хозяин года вам, необходимо выбрать наряд коричневого или зеленого цвета. Наряд должен быть элегантным и сдержанным, так как Тельцы и так экстравагантные натуры и одеваются броско, то в ночь Нового года лучше выглядеть по скромней.
Близнецы. Выберете желтый цвет для праздника. В вашем случае совсем неважно, что это будет: платье, брюки, да даже спортивный костюм, главное, что цвет на 100% понравится Тигру и он будет помогать вам весь год.
Рак. Для женщин идеальным станет маленькое платье бежевого цвета из шелка. Оно поможет сохранить индивидуальность и подчеркнуть красоту тела.
Лев. Для женщины стоит выбрать серебристый наряд. Отдав предпочтение такому цвету, вы получите защиту Тигра на весь год.
Дева. Нежные оттенки хорошо подойдут для встречи Нового года 2022. Светло-голубой или светло-зеленый станет самым верным выбором.
Весы. Вам подойдет светло-розовый цвет. Если вы не являетесь поклонником данного цвета, то можно ограничиться аксессуаром розового цвета, например, серьги или ремень.
Скорпион. Единственный знак зодиака, который может выбрать абсолютно любой цвет для встречи Нового года. Тигр будет рад видеть вас в любом цвете.
Стрелец. Отдайте предпочтение сиреневому и голубому. Тона должны быть нежными, а платье струящимся и легким.
Козерог. Образ должен быть сдержанным, но яркая деталь не помешает. Например, яркая, изящная брошь станет отличным дополнением к вашему образу.
Водолей. Ваш цвет - это золото. Одевшись на празднование Нового года в золотой, весь год пройдет под счастливой звездой.
Рыбы. Светло-голубой оттенок следует выбрать Рыбам, для встречи Нового года. Этот цвет раскроет в вас женственность и элегантность. Крой лучше выбрать классический.