Условия для получения максимальной пенсии назвала экономист: Готовиться к этому нужно заранее

В России размер получаемой пенсии зависит от многих факторов, среди которых стаж, зарплата, особенности здоровья, место проживания и другие.
Чтобы получить максимально возможную пенсию необходимо подтвердить стаж, заработок, особые условия труда и другие условия такие как инвалидность. При этом, нужно предпринять все необходимое, чтобы был максимально учтён ваш стаж и весь официальный заработок, рассказывает агентству "Прайм" заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.
Чаще всего получение пенсии сопряжено с достижением возраста, тогда и формируется выплата по старости. Она рассчитывается из выплаченных страховых взносов. 22% от зарплаты составляет ежемесячная выплата, соответственно чем больше заработок, тем больше пенсия. С 2002 года у каждого работающего россиянина есть лицевые счета в ПФР, поэтому уходя на пенсию необходимо подтвердить заработок именно до 2002 года.
Перед выходом на пенсию в ПФР необходимо предоставить документы: трудовая книжка (подлинник), трудовые договоры, приказы о назначении на должность, ведомости выплаты зарплаты (если таких данных нет в ПФР), архивные справки о деятельности организации (если оно закрылось), военный билет (для военнообязанных и проходивших службу), правки об инвалидности, документы о периодах работы на Крайнем севере, в сельской местности и жизни там, документы об иждивенцах, нетрудоспособных членах семьи и о доходах всех членов семьи.
Все заработки, полученные до 2002 года, нужно подтвердить справками на основании трудовых книжек или архивными справками, если предприятие не существует. В случаях, когда граждане не предоставляют дополнительных документов, им назначается пенсия, исходя из документов, имеющихся в распоряжении ведомства, то есть начиная с 2002 года.
Вместе с тем, средний размер пенсии в России составляет сейчас 15 тыс. рублей, какой бы стаж и заработок у человека ни был.
Ранее "Курьер.Среда" сообщал о том, что в ПФР через некоторое время не нужно будет предоставлять документы для получения выплат - ведомства будут обмениваться ими между собой самостоятельно.