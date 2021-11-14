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В центре Новосибирска Toyota Corona провалилась под землю. Котлован вырыли на середине дороги

3:17:3411/14/2021
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Иномарка пробила ограждение, которым обозначено место ремонтных работ и почти на половину ушла под землю. Пока не сообщается о пострадавших, неизвестно и то, есть ли кто-то в салоне терпящего бедствие автомобиля. 

Иномарка провалилась в под землю в центре Новосибирска. Фото: АСТ-54

В центре Новосибирска иномарка провалилась в большой котлован, который вырыли коммунальщики прямо на середине дороги. Как передает АСТ-54, инцидент произошел на ул. Ипподромской в 5 часов утра 14 ноября.

Toyota Corona пробила ограждение, которым обозначено место ремонтных работ и почти на половину ушла под землю. Хотя вокруг котлована установлены предупреждающие знаки и лампы.

На место происшествия приехали полицейские и пожарные. Пока не сообщается о пострадавших, неизвестно и то, есть ли кто-то в салоне терпящего бедствие автомобиля.



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