В центре Новосибирска Toyota Corona провалилась под землю. Котлован вырыли на середине дороги

В центре Новосибирска иномарка провалилась в большой котлован, который вырыли коммунальщики прямо на середине дороги. Как передает АСТ-54, инцидент произошел на ул. Ипподромской в 5 часов утра 14 ноября.
Toyota Corona пробила ограждение, которым обозначено место ремонтных работ и почти на половину ушла под землю. Хотя вокруг котлована установлены предупреждающие знаки и лампы.
На место происшествия приехали полицейские и пожарные. Пока не сообщается о пострадавших, неизвестно и то, есть ли кто-то в салоне терпящего бедствие автомобиля.