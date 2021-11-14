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Как помыть окна зимой снаружи при помощи всего трех продуктов: лучшие советы

11:30:4711/14/2021
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Некоторые люди даже добавляют немного ароматизированного дезинфицирующего средства, чтобы оставить приятный запах, особенно при чистке изнутри.

Некоторые люди даже добавляют немного ароматизированного дезинфицирующего средства, чтобы оставить приятный запах, особенно при чистке изнутри. Фото: Pixabay.com

Энтузиасты чистки обратились в социальные сети, чтобы поделиться своими главными советами по очистке окон снаружи, которые могут сильно испачкаться, особенно зимой.

Миссис Хинч - настоящее имя Софи Хинчлифф - регулярно делится советами и рекомендациями по уборке со своими четырьмя миллионами подписчиков в социальных сетях. У поклонников гуру также есть несколько разных страниц в Facebook, где они делятся своими советами, пишет express.co.uk.

Размещая сообщение на странице миссис Хинч «Советы по уборке» в Facebook, одна женщина попросила совета, когда дело дошло до мытья окон.

Якки Эдди написал: «Кто-нибудь здесь моет окна снаружи? Что ты используешь?"

Окна могут сильно испачкаться, из-за дождя и другого мусора на них скапливается грязь.

Если не чистить регулярно, грязь и мусор могут повредить окно.

Поклонники бросились в комментарии, чтобы поделиться своими лучшими советами по мытью окон.

Бекки Крэбб писала: «Для оконных рам и подоконников я использую Pink Stuff, а затем опрыскиваю Elbow Grease.

«Они получаются потрясающе, просто используйте обычный очиститель для стекол или горячую мыльную воду с Minky».

Паста Pink Stuff Paste становится все более популярной в последние годы, так как чистящая паста 89p полюбилась поклонникам миссис Хинч во всем мире.

Идеально подходит для очистки от копоти, грязи и пятен, его можно использовать на самых разных поверхностях.

Сюда входят керамическая плитка, стекло, душевые, садовая мебель, лакокрасочные покрытия и латунь.

Компания Stardrops, разработавшая чудодейственную чистящую пасту, заявила, что ее натуральный состав был разработан для обеспечения высокой эффективности без использования агрессивных химикатов.

Линн Тейлор сказала: «Теплая мыльная вода с уксусом».

Ребекка Фишер согласилась и написала: «Используйте воду, уксус и газету».

«Белый уксус, горячая вода и газета! Старые способы - лучшее», - писал Мани Болтон.

Кислотный состав белого уксуса быстро разрушает пленку, образующуюся на стеклянных поверхностях.

Белый уксус помогает убрать с окна все полосы, оставляя блестящее чистое стекло.

Газета поможет впитать моющий раствор с окон.

Сью Смит прокомментировала: «Я только что купила спрей для стекла Method, мои окна выглядели потрясающе, без разводов. Очень рекомендую ».

Вильма Макленнан сказала: «Я просто пользуюсь теплой мыльной водой и пылесосом для окон. В нем ничего, кроме воды и небольшого количества жидкости для мытья посуды».

Средство для мытья посуды также поможет удалить разводы.

Некоторые люди даже добавляют немного ароматизированного дезинфицирующего средства, чтобы оставить приятный запах, особенно при чистке изнутри.

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