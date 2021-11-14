Как помыть окна зимой снаружи при помощи всего трех продуктов: лучшие советы

Энтузиасты чистки обратились в социальные сети, чтобы поделиться своими главными советами по очистке окон снаружи, которые могут сильно испачкаться, особенно зимой.
Миссис Хинч - настоящее имя Софи Хинчлифф - регулярно делится советами и рекомендациями по уборке со своими четырьмя миллионами подписчиков в социальных сетях. У поклонников гуру также есть несколько разных страниц в Facebook, где они делятся своими советами, пишет express.co.uk.
Размещая сообщение на странице миссис Хинч «Советы по уборке» в Facebook, одна женщина попросила совета, когда дело дошло до мытья окон.
Якки Эдди написал: «Кто-нибудь здесь моет окна снаружи? Что ты используешь?"
Окна могут сильно испачкаться, из-за дождя и другого мусора на них скапливается грязь.
Если не чистить регулярно, грязь и мусор могут повредить окно.
Поклонники бросились в комментарии, чтобы поделиться своими лучшими советами по мытью окон.
Бекки Крэбб писала: «Для оконных рам и подоконников я использую Pink Stuff, а затем опрыскиваю Elbow Grease.
«Они получаются потрясающе, просто используйте обычный очиститель для стекол или горячую мыльную воду с Minky».
Паста Pink Stuff Paste становится все более популярной в последние годы, так как чистящая паста 89p полюбилась поклонникам миссис Хинч во всем мире.
Идеально подходит для очистки от копоти, грязи и пятен, его можно использовать на самых разных поверхностях.
Сюда входят керамическая плитка, стекло, душевые, садовая мебель, лакокрасочные покрытия и латунь.
Компания Stardrops, разработавшая чудодейственную чистящую пасту, заявила, что ее натуральный состав был разработан для обеспечения высокой эффективности без использования агрессивных химикатов.
Линн Тейлор сказала: «Теплая мыльная вода с уксусом».
Ребекка Фишер согласилась и написала: «Используйте воду, уксус и газету».
«Белый уксус, горячая вода и газета! Старые способы - лучшее», - писал Мани Болтон.Кислотный состав белого уксуса быстро разрушает пленку, образующуюся на стеклянных поверхностях.
Белый уксус помогает убрать с окна все полосы, оставляя блестящее чистое стекло.
Газета поможет впитать моющий раствор с окон.
Сью Смит прокомментировала: «Я только что купила спрей для стекла Method, мои окна выглядели потрясающе, без разводов. Очень рекомендую ».
Вильма Макленнан сказала: «Я просто пользуюсь теплой мыльной водой и пылесосом для окон. В нем ничего, кроме воды и небольшого количества жидкости для мытья посуды».
Средство для мытья посуды также поможет удалить разводы.
Некоторые люди даже добавляют немного ароматизированного дезинфицирующего средства, чтобы оставить приятный запах, особенно при чистке изнутри.