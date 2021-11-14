Чудеса иконы «Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных»: какие молитвы читать каждому верующему и в чем просить помощь у Небесного Воинства

Икона «Собор архангела Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных» - это одна из ценнейших святынь православной церкви. Святой лик славится своими чудесами, он способен исцелять даже неизлечимые болезни и избавлять от опасностей разного происхождения.
О чем молятся иконе.
1. О защите от неприятностей и жизненных обстоятельствах.
2. О нахождении выхода в сложной ситуации.
3. О здравии, как телесном, так и духовном.
4. О сохранении семейных отношений.
5. Об изъявлении от соблазнов и вредных привычек.
6. О том, чтобы научиться проявлять добродетельные чувства: сострадание, человечность, терпение, понимание, сочувствие.
7. Об укреплении веры в Господа.
Издавна при строительстве дома и когда впервые в него входили молились святому образу, чтобы он помог уберечь дом от неприятностей. Просили у иконы помощи в воспитании детей и молились о душах усопших. На Руси святой лик считался заступником воинов, ему молились перед сражениями и важными событиями.
Молится иконе можно и дома, и в храме. Главное, чтобы молитва шла от чистого сердца и произносилась с верой в силу иконы. Если вы решили молиться дома, то вокруг должна быть тишина, необходимо минимизировать все звуки, которые могут вас отвлекать. Читать молитву можно по молитвеннику, уже написанный текст, а можно говорить своими словами. Для достижения большего эффекта желательно зажечь церковную свечу.
Молитва.