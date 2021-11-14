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Чудеса иконы «Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных»: какие молитвы читать каждому верующему и в чем просить помощь у Небесного Воинства

12:00:1311/14/2021,Анна Филатова
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Издавна при строительстве дома и когда впервые в него входили молились святому образу, чтобы он помог уберечь дом от неприятностей.

Святому образу молились воины перед важным для них событием.
Святому образу молились воины перед важным для них событием. Фото: Ikonaspas.ru

Икона «Собор архангела Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных» - это одна из ценнейших святынь православной церкви. Святой лик славится своими чудесами, он способен исцелять даже неизлечимые болезни и избавлять от опасностей разного происхождения.

О чем молятся иконе.

1. О защите от неприятностей и жизненных обстоятельствах.
2. О нахождении выхода в сложной ситуации.
3. О здравии, как телесном, так и духовном.
4. О сохранении семейных отношений.
5. Об изъявлении от соблазнов и вредных привычек.
6. О том, чтобы научиться проявлять добродетельные чувства: сострадание, человечность, терпение, понимание, сочувствие.
7. Об укреплении веры в Господа.

Издавна при строительстве дома и когда впервые в него входили молились святому образу, чтобы он помог уберечь дом от неприятностей. Просили у иконы помощи в воспитании детей и молились о душах усопших. На Руси святой лик считался заступником воинов, ему молились перед сражениями и важными событиями.

Молится иконе можно и дома, и в храме. Главное, чтобы молитва шла от чистого сердца и произносилась с верой в силу иконы. Если вы решили молиться дома, то вокруг должна быть тишина, необходимо минимизировать все звуки, которые могут вас отвлекать. Читать молитву можно по молитвеннику, уже написанный текст, а можно говорить своими словами. Для достижения большего эффекта желательно зажечь церковную свечу.

Молитва.


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