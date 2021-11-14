Одиннадцать признаков, что ваш парень изменяет и хочет вас бросить

Из всех методов расставания, которые можно испытать, лишь немногие могут быть столь же болезненными и травматичными, как неверность. В большинстве случаев, когда это происходит, люди, которых бросают ради другой женщины, в конечном итоге оказываются ошеломленными. Или они никогда не получают подтверждения факта, что часто еще больше усугубляет разрыв.
Лучший способ защититься от такого разрыва - знать признаки того, что он вам изменяет, и действовать соответственно. Хотя большинство парней могут подумать, что они хитрые, часто есть подсказки, что они собираются спустить на вас курок, пишет yourtango.com.
Вот самые важные признаки, на которые следует обратить внимание, если вы беспокоитесь о том, что вас бросят другой женщине.
11 признаков того, что он испытывает чувства к другой женщине и оставляет вас ради нее
1. Он эмоционально дистанцировался от вас.Когда они решают «совершить прыжок» к другой женщине, большинство парней начинают дистанцироваться от своего первоначального партнера. Это проявляется несколькими способами, в том числе меньшим зрительным контактом, отказом разговаривать с вами, леденением к вы, да и вообще, кажется, меньше интересовались, чем он когда-то.
Это не только классический признак измены, но и признак того, что он расстается с отношениями.
2. Вы больше похожи на соседей по комнате, чем на что-либо еще.Этот знак уникален во многих отношениях, но в основном потому, что он может быть как причиной его измены, так и знаком того, что между вами двоими все скоро закончится.
Если вы регулярно отвергали его из-за секса, это может быть признаком того, что он, скорее всего, бросит вас к кому-то более заинтересованному в долгосрочной перспективе. Если это началось, когда вы убеждались, что его потребности были удовлетворены, это признак того, что он получил это от кого-то другого и находится в процессе отстранения.
3. Время, которое он проводит с вами, быстро сокращается.Когда мошенники решают отказаться от своих основных отношений, девушки, которых они бросают, быстро замечают, что количество времени, которое они проводят со своими партнерами, сокращается.
Он больше не уделяет внимания вам, вместо этого проводит как можно больше времени со своей будущей девушкой.
4. Денег сейчас меньше, чем когда-либо, и вы оплачиваете большую часть счетов, несмотря на то, что у него есть работа и он работает много часов.Это один из признаков того, что он встречается с другой женщиной и копит деньги на развод, тратит все свои деньги на другую женщину или направляет деньги в другую квартиру.
Это также знак того, что вам нужно сбросить его задницу. В конце концов, почему вы поддерживаете читера?
5. Он перестал беспокоиться о том, чтобы заставить вещи работать.Оказывается ли вы, что вы единственный, кто действительно работает над поддержанием отношений? Если это так, возможно, он пытается быть мертвым грузом , чтобы заставить вас бросить его.
Или, что более часто, он мог бы законно просто перестать заботиться до такой степени, что он просто не заинтересован даже в поддержании видимости.
6. Он начинает скрывать вас от всеобщего обозрения.Одна вещь, которую делают многие мошенники, когда они оставляют свою главную девушку ради побочной девушки, - это медленное исчезновение внимания главной девушки. Это происходит постепенно, и парни часто предпочитают оставлять своих жен дома во время корпоративных вечеринок. Затем в Интернете тоже начинает происходить затухание.
Если вы видите, что это происходит, пора прекратить работу. Он делает свое заявление громко и ясно.
7. Его и раньше ловили на измене, возможно, с той же девушкой.Вообще говоря, парни, которые постоянно изменяют вам, с большей вероятностью бросят вас ради другой женщины. Они оппортунисты и склонны «торговать», когда сочтут нужным.
Если у вас есть повторяющийся читер, вам нужно бросить его, прежде чем он бросит вас.
8. Есть кто-то, к кому вы испытываете все более плохие предчувствия.Это одновременно признак измены и признак того, что в ваших отношениях что-то не так.
Большинство людей, которым изменили, обычно имеют представление о том, кем был этот другой человек. Назовите это интуицией или просто наблюдением, но в большинстве случаев это человек, который вам больше всего угрожает.
Если вы обычно расслабленный человек, который испытывает сильное угнетение рядом с человеком, доходящее до точки тревоги, вам, возможно, придется воспринять это как сигнал, что он может оставить вас для них.
9. Конкретный человек стал преобладать над вами.Это одна из самых больших раздач, которую вы собираетесь заменить. Мужчина обычно отдает предпочтение женщине, которую любит, над всеми другими женщинами. Если вы обнаружите, что он предпочитает девушку, которая не является вами, почти наверняка он улавливает чувства к ней.
Если вы пытались поговорить с ним о том, чтобы бросить конкретную подругу, которая все больше отнимает время с ним, и он отказывается, это хороший знак того, что в конечном итоге он бросит вас ради нее или просто ожидает, что вы будете жить в нем. ее тень.
10. Он пытался бросить тебя на ровном месте, и вообще не сказал тебе причину ... но ты примирился.Часто, когда парни внезапно разрывают отношения без какого-либо предупреждающего знака и не объясняют реальной причины, почему они это делают, это происходит из-за другой девушки. Если он пытался сделать это раньше, почти наверняка он думает о том, чтобы сделать это снова.
Точно так же, если вас бросили таким образом, очень высоки шансы, что на фотографии есть другая девушка, особенно если он начал встречаться с ней через неделю после того, как бросил вас.