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Чтение Таро на одну карту для всех знаков зодиака, 14 ноября 2021 года

4:14:5311/14/2021,Ария Гмиттер
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У всех нас есть проблемы с контролем в воскресенье, и карты Таро показывают, почему.

У всех нас есть проблемы с контролем в воскресенье, и карты Таро показывают, почему. Фото: Pixabay.com

Ваше единственное чтение Таро для всех знаков зодиака здесь в воскресенье, 14 ноября 2021 года, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Когда Луна покидает мечтательных Рыб и входит в знак Овна, могут возникнуть споры и ссоры, пишет yourtango.com.

Овен управляет картой Таро Императора, которая указывает на войну, споры и самообладание.

У всех нас есть проблемы с контролем в воскресенье, и карты Таро показывают, почему.

Что воскресное чтение карт Таро приносит вашему знаку зодиака? Читать дальше.

Узнайте, что ожидает вас ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака в воскресенье, 14 ноября 2021 года.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Мир

Успех никогда не бывает легким, поэтому, когда вы оказываетесь внизу, есть только один путь вверх.

У вас есть план, и теперь все, что вам нужно, - это сохранять ясную голову и разум.

У вас все будет хорошо. Доверяйте тому, что вы наработали. Ваши мечты сбудутся для вас.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Шестерка Жезлов

Вы можете взрастить видение так же хорошо, как и любой другой. Вы можете почувствовать, что рука, которую вы держите, облегчит вам это путешествие.

Но что, если отсутствие там кого-то, кто укажет вам путь, сделает это величайшее приключение в вашей жизни?

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Башня

У вас так много проблем с приготовлением пива, и это происходит внезапно. Ваш ум все еще крутится.

Пыль скоро осядет, и тогда вы лучше поймете, с чем имеете дело. На данный момент все дело в том, чтобы справиться.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Колесо Фортуны

У вас была возможность. Вы рискнули, а потом проиграли. Неудача - это не конец для вас.

Это только начало. Вы узнали изнутри. Теперь возьмите секреты своих знаний и примените себя.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Двойка Жезлов

У вас есть два пути на выбор. Один - это дорога, по которой другие не ходят так часто. Возможно, это ваш путь к путешествию, поскольку вы можете устанавливать свои собственные правила на ходу. Не волнуйтесь, что вы уникальны. Это ваш способ делать что-то.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Девятка Мечей

У вас много споров с собой и другими. Ты можешь выбрать быть миротворцем или нет, Дева. Ваше желание ладить с другими конкурирует с вашей потребностью быть правым. Какой из них вы выберете?

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Пятерка Кубков

Это эмоциональное время, и иногда вы чувствуете себя настолько сбитым с толку, что не знаете, где подняться. Повесить там. Люди могут быть такими сложными в управлении, так что старайтесь изо всех сил.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Двойка Кубков

Ваши чувства непостоянны. С одной стороны, вы злитесь, а с другой - грустите. Вам не обязательно знать, что вы чувствуете, но тот факт, что у вас есть эмоции, говорит о многом. Ваше сердце работает, и оно не оцепенело.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Четверка Кубков

То, чем вам нужно управлять, требует, чтобы вы полагались на свою интуицию. Помните, что в мире замешательства ваша интуиция - это то, чему вы всегда можете доверять.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Тройка Пентаклей

Творческая деятельность поможет вам в трудную минуту. Поделитесь своими услугами. Позвольте другим платить вам за ваши знания. Это работа в стадии становления, и никогда не знаешь, к чему она приведет.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Девятка Жезлов

Кто-то препятствует вашему росту. Вы можете позволить им или дистанцироваться от их мнений и работать над тем, что лучше для вас в долгосрочной перспективе.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Десятка пентаклей

Вы получаете массу поддержки от других. Вам повезло и вы счастливы. Позвольте людям, которые постоянно находятся рядом с вами, оценить их усилия и энергию.

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