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14.11
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Друг Максима Галкина рассказал о болезни супруга примадонны

4:23:5511/14/2021
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Алла Пугачева требует строгого соблюдения антиковидных мер из страха заразиться.

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Instagram @maxgalkinru

Музыкант Стас Намин рассказал в передаче, вышедшей на НТВ, что недавно Максим Галкин заболел, однако о какой болезни идет речь — неизвестно.

- Там Макс немножко заболел, — поделился Намин.

Музыкант рассказал, что в доме, где живут Галкин с Пугачевой очень трепетно относятся к соблюдению мер предосторожности, чтобы не заразиться ковидом.

И примадонна и ее молодой супруг привиты, несмотря на это, хозяйка дома требует, чтобы окружающие соблюдали масочный режим, а кто этого не делает — отказывается общаться.

В настоящее время Максим Галкин, Алла Пугачева и их дети — Гарри и Лиза - проживают в деревне Грязь Московской области.

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прививкимаскиКовидМаксим ГалкинАлла ПугачеваСтас Намин
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