Друг Максима Галкина рассказал о болезни супруга примадонны

Музыкант Стас Намин рассказал в передаче, вышедшей на НТВ, что недавно Максим Галкин заболел, однако о какой болезни идет речь — неизвестно.
- Там Макс немножко заболел, — поделился Намин.
Музыкант рассказал, что в доме, где живут Галкин с Пугачевой очень трепетно относятся к соблюдению мер предосторожности, чтобы не заразиться ковидом.
И примадонна и ее молодой супруг привиты, несмотря на это, хозяйка дома требует, чтобы окружающие соблюдали масочный режим, а кто этого не делает — отказывается общаться.
В настоящее время Максим Галкин, Алла Пугачева и их дети — Гарри и Лиза - проживают в деревне Грязь Московской области.