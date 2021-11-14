Третий розыгрыш 100 тыс. рублей среди вакцинированных от коронавируса россиян стартовал 14 ноября

Еще тысяч человек в России станут на сто тысяч рублей богаче. Об этом стало известно после подписания постановления правительства, решившего продолжить акцию, начатую в сентябре, оно вступило в силу 14 ноября.
Среди россиян, вакцинировавшихся от коронавирусной инфекции, дополнительно разыграют денежные призы. Участником лотереи становится любой гражданин страны, привившийся от коронавируса отечественным препаратом. Главное условие — вакцинация должна быть полной — то есть при помощи обоих компонентов, если она двухкомпонентная.
Мероприятие проводится на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Победителей определяет компьютер. Вся информация доступна в личном кабинете на портале госуслуг. Выплата призов производится в течение полугода с момента розыгрыша.
Данная акция является одним из способов привлечь россиян к вакцинации. Тысяча человек уже стали получателями призов по сто тысяч рублей, ранее, в сентябре и октябре уже проводились акции для привитых граждан.