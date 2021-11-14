Наркоманы в темноте с фонариками перерыли лес у лыжной базы "Метелица" в Бердске

В рубрику "Сообщи свою новость" написала Наталья:
-Добрый день! Что-то странное происходит на "Метелице" (лыжная база в Бердске - прим. ред.) последнее время. Вдоль дорожек под деревьями вся земля разрыта. Какие-то люди по двое ходят в темноте с фонариками и что-то ищут у этих деревьев. Это челлендж какой-то или наркоманы? Раньше спокойно можно было гулять по "Метелице", там были только спортсмены - бегуны, лыжники. Неужели эти времена ушли, и теперь там надо ходить с опаской и никто ничего не может сделать?
От редакции:
"Курьер.Среда" уже сообщал, что в Бердске наркоманы перекопали лыжную базу в поисках закладок. Как заявило руководство "Метелицы", из-за промыслов наркоманов, некоторым людям даже страшно совершать прогулки. Жалобы на подозрительных людей поступают практически каждый день.