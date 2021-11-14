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Кому запрещено соблюдать кето-диету: советы диетолога

3:30:3211/14/2021
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Кетогенная диета - это диета с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров. Его использовали для лечения эпилепсии, но он также вызывает быструю потерю веса.

Кето-диета - это диета с очень низким содержанием белка, клетчатки и углеводов. Фото: Pixabay.com

Планы кето-диеты были приняты многими для похудения, но у доктора Рупи есть предупреждение относительно настроения.

Рекомендует ли доктор Рупи кето-диету ? «В качестве стратегии похудения, да, - сказал он. Далее он объяснил, что диета не может быть полезной для настроения, и призвал к осторожности, пишет express.co.uk.

«Что такое кето-диета, так это с очень низким содержанием белка, клетчатки и углеводов.

«Это ошибочно приводит к нарушению вашей микробиоты, так что она не может развиваться, а это может отрицательно сказаться на вашем самочувствии».

Что такое микробиота?

Микробиота - это сообщества микроорганизмов, обитающих в нашем организме.

В его состав входят бактерии, грибки и другие типы клеток. Кишечник является самым большим населением, поэтому то, что вы едите, оказывает огромное влияние на здоровье вашей микробиоты?

Доктор Рупи добавил: «Я сделал целый подкаст о кето-диете. Некоторые виды использования включают эпилепсию и многое другое.

«Я бы сказал, что это определенно не для вашего настроения».

Доктор Рупи обсудил кето-диету в серии из двух частей в своем подкасте The Doctor's Kitchen.

К нему присоединилась Сьюзан Вуд, диетолог из Великобритании.

Что такое кето-диета?

Кетогенная диета - это диета с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров. Его использовали для лечения эпилепсии, но он также вызывает быструю потерю веса.

Это потому, что диета меняет метаболические функции организма.

Он переходит от сжигания углеводов или сахаров в качестве основного топлива для тела к сжиганию жира.

Кето-диета предполагает получение не менее 70 процентов ежедневных калорий из жиров и менее 50 г углеводов в день.

Продукты, которых следует избегать в диете, - это сахар, злаки, фрукты, бобы и алкоголь.

Побочные эффекты кето-диеты

Кето-диета имеет некоторые побочные эффекты, в том числе кето-грипп.

Когда организм переходит в состояние кетоза, это может вызвать головные боли и раздражительность, а также чувство слабости.

Также может наблюдаться головокружение, тошнота и болезненные ощущения в мышцах.

Это, возможно, включает повышение уровня гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) и уменьшение воспаления.

С другой стороны, симптомы кетоза могут усугубить симптомы депрессии.

Перед тем, как перейти на новую диету, рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Доктор Рупи обсудил «лучшие» витамины для здоровья кишечника ?

Он предупредил, что употребление цельных продуктов - лучший способ заботиться о кишечнике, и заявил, что быстрых решений, когда дело доходит до добавок, не существует.

«Разнообразие вашего рациона - лучший способ поддержать микробы», - сказал он.

«Когда я говорю о разнообразии, было исследование, которое показало, что 30 различных типов растений в вашем рационе в неделю улучшают популяцию кишечных микробов».

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