Кому запрещено соблюдать кето-диету: советы диетолога

Планы кето-диеты были приняты многими для похудения, но у доктора Рупи есть предупреждение относительно настроения.
Рекомендует ли доктор Рупи кето-диету ? «В качестве стратегии похудения, да, - сказал он. Далее он объяснил, что диета не может быть полезной для настроения, и призвал к осторожности, пишет express.co.uk.
«Что такое кето-диета, так это с очень низким содержанием белка, клетчатки и углеводов.
«Это ошибочно приводит к нарушению вашей микробиоты, так что она не может развиваться, а это может отрицательно сказаться на вашем самочувствии».
Что такое микробиота?
Микробиота - это сообщества микроорганизмов, обитающих в нашем организме.
В его состав входят бактерии, грибки и другие типы клеток. Кишечник является самым большим населением, поэтому то, что вы едите, оказывает огромное влияние на здоровье вашей микробиоты?
Доктор Рупи добавил: «Я сделал целый подкаст о кето-диете. Некоторые виды использования включают эпилепсию и многое другое.
«Я бы сказал, что это определенно не для вашего настроения».
Доктор Рупи обсудил кето-диету в серии из двух частей в своем подкасте The Doctor's Kitchen.
К нему присоединилась Сьюзан Вуд, диетолог из Великобритании.
Что такое кето-диета?
Кетогенная диета - это диета с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров. Его использовали для лечения эпилепсии, но он также вызывает быструю потерю веса.
Это потому, что диета меняет метаболические функции организма.
Он переходит от сжигания углеводов или сахаров в качестве основного топлива для тела к сжиганию жира.
Кето-диета предполагает получение не менее 70 процентов ежедневных калорий из жиров и менее 50 г углеводов в день.
Продукты, которых следует избегать в диете, - это сахар, злаки, фрукты, бобы и алкоголь.
Побочные эффекты кето-диеты
Кето-диета имеет некоторые побочные эффекты, в том числе кето-грипп.
Когда организм переходит в состояние кетоза, это может вызвать головные боли и раздражительность, а также чувство слабости.
Также может наблюдаться головокружение, тошнота и болезненные ощущения в мышцах.
Это, возможно, включает повышение уровня гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) и уменьшение воспаления.
С другой стороны, симптомы кетоза могут усугубить симптомы депрессии.
Перед тем, как перейти на новую диету, рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Доктор Рупи обсудил «лучшие» витамины для здоровья кишечника ?
Он предупредил, что употребление цельных продуктов - лучший способ заботиться о кишечнике, и заявил, что быстрых решений, когда дело доходит до добавок, не существует.
«Разнообразие вашего рациона - лучший способ поддержать микробы», - сказал он.
«Когда я говорю о разнообразии, было исследование, которое показало, что 30 различных типов растений в вашем рационе в неделю улучшают популяцию кишечных микробов».