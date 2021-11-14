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В мужских туалетах правительства Шотландии раздают женские тампоны и прокладки - в регионе много чиновников-трансгендеров

5:53:5711/14/2021
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Такое нововведение позволит трансгендерам чувствовать себя комфортно везде. В регионе принят «Билль о товарах для месячных». Их всем раздают бесплатно.

В шотландских мужских туалетах можно будет найти прокладки. Фото: Wikimedia Commons

В Шотландии, где для любой женщины предоставляются бесплатно средства гигиены, тампоны и прокладки появятся даже в мужских туалетах. Речь идет об уборных правительства.

Дело в том, что в регионе много служащих-трансгендеров, которые должны себя чувствовать комфортно в любом месте. Об этом говорится в 209-страничном заявлении для ЛГБТ-благотворительной организации Stonewall, пишет Daily Telegraph. Предметы интимной гигиены можно будет найти в мужских туалетах, расположенных рядом с конференц-залами и главными входами.

- Будут предоставлены санитарные урны и разнообразный выбор предметов гигиены в тех помещениях, где нет гендерно нейтральных удобств, — говорится в документе.

Также для чиновников выпустили новое обозначение Mx, которое можно использовать вместо привычных Mr, Mrs или Ms.

В 2020 году в Шотландии приняли закон, по которому любая женщина должна быть обеспечена бесплатными прокладками и тампонами. Это первый регион, где принят «Билль о товарах для месячных». Речь идет о том, что любая женщина может бесплатно получить средства интимной гигиены, не теряя при этом своего достоинства и вне зависимости от материального положения.

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