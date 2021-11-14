В чем есть польза интервального голодания кроме похудения?

Согласно новому исследованию исследователей Института сердца Intermountain Healthcare в Солт-Лейк-Сити, прерывистое голодание может быть не только тенденцией к горячим диетам, но и имеет более широкую пользу для здоровья, в том числе помогает бороться с воспалением.
Предыдущие исследования показали, что прерывистое голодание, режим питания, который циклически переключается между периодами голодания и приема пищи, может улучшить показатели здоровья, не связанные с весом. Новое исследование Intermountain показывает, что прерывистое голодание повышает уровень галектина-3, белка, связанного с воспалительной реакцией, пишет medicalxpress.com.
«Воспаление связано с более высоким риском развития множества хронических заболеваний, включая диабет и болезни сердца. Мы воодушевлены доказательствами того, что прерывистое голодание побуждает организм бороться с воспалением и снижает эти риски», - сказал Бенджамин Хорн, доктор философии, главный исследователь исследования и директор сердечно-сосудистой и генетической эпидемиологии Межгорного института сердца.
Результаты исследования будут представлены в субботу, 13 ноября, на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации 2021, которые проходят практически в этом году.
Эти результаты являются частью чудесного исследования Intermountain, посвященного изучению прерывистого голодания, в ходе которого было обнаружено, что прерывистое голодание вызывает снижение показателей метаболического синдрома (MSS) и инсулинорезистентности.
В этом конкретном исследовании было обследовано 67 пациентов в возрасте от 21 до 70 лет, у которых был хотя бы один признак метаболического синдрома или диабет 2 типа. Участники также не принимали антидиабетические препараты или статины и имели повышенный уровень холестерина ЛПНП.
Из 67 обследованных пациентов 36 прописали прерывистый режим голодания: два раза в неделю - 24-часовое голодание только на воде в течение четырех недель, затем один раз в неделю - 24-часовое голодание только на воде в течение 22 недель. Посты нельзя было проводить в последовательные дни. Оставшийся 31 участник не изменил свою диету или образ жизни.
Через 26 недель исследователи измерили галектин-3 участников и обнаружили, что он был выше в группе прерывистого голодания. Они также обнаружили более низкие показатели HOMA-IR (инсулинорезистентность) и MSS (метаболический синдром), которые, по мнению исследователей, могут быть аналогичны зарегистрированным эффектам ингибиторов SGLT-2, класса препаратов, используемых для снижения высоких уровней глюкозы при диабете 2 типа. пациенты.
«При обнаружении более высоких уровней галектина-3 у голодающих пациентов эти результаты представляют интересный механизм, потенциально участвующий в снижении риска сердечной недостаточности и диабета», - сказал д-р Хорн, добавив, что несколько членов исследовательской группы завершили исследование. тот же режим до начала исследования, чтобы убедиться, что это выполнимо и не слишком обременительно для участников.
«В отличие от некоторых планов диеты IF, которые невероятно ограничительны и обещают волшебную потерю веса, это не радикальная форма голодания. Лучшая рутина - это та, которую пациенты могут придерживаться в течение длительного времени, и это исследование показывает, что даже периодическое голодание может положительно влияют на здоровье », - добавил он.
В состав исследовательской группы Intermountain Healthcare входят: Хорн, Джозеф Б. Мухлестайн, доктор медицины; Хайди Т. Мэй; Вьет Т. Ле; Тами Л. Бэр; Кирк У. Ноултон, доктор медицины; и Джеффри Л. Андерсон, доктор медицины.