Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
14.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В чем есть польза интервального голодания кроме похудения?

4:30:2511/14/2021
0

Из 67 обследованных пациентов 36 прописали прерывистый режим голодания: два раза в неделю - 24-часовое голодание только на воде в течение четырех недель, затем один раз в неделю - 24-часовое голодание только на воде в течение 22 недель.

Исследования показали, что прерывистое голодание, режим питания, который циклически переключается между периодами голодания и приема пищи, может улучшить показатели здоровья, не связанные с весом. Фото: Pixabay.com

Согласно новому исследованию исследователей Института сердца Intermountain Healthcare в Солт-Лейк-Сити, прерывистое голодание может быть не только тенденцией к горячим диетам, но и имеет более широкую пользу для здоровья, в том числе помогает бороться с воспалением.

Предыдущие исследования показали, что прерывистое голодание, режим питания, который циклически переключается между периодами голодания и приема пищи, может улучшить показатели здоровья, не связанные с весом. Новое исследование Intermountain показывает, что прерывистое голодание повышает уровень галектина-3, белка, связанного с воспалительной реакцией, пишет medicalxpress.com.

«Воспаление связано с более высоким риском развития множества хронических заболеваний, включая диабет и болезни сердца. Мы воодушевлены доказательствами того, что прерывистое голодание побуждает организм бороться с воспалением и снижает эти риски», - сказал Бенджамин Хорн, доктор философии, главный исследователь исследования и директор сердечно-сосудистой и генетической эпидемиологии Межгорного института сердца.

Результаты исследования будут представлены в субботу, 13 ноября, на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации 2021, которые проходят практически в этом году.

Эти результаты являются частью чудесного исследования Intermountain, посвященного изучению прерывистого голодания, в ходе которого было обнаружено, что прерывистое голодание вызывает снижение показателей метаболического синдрома (MSS) и инсулинорезистентности.

В этом конкретном исследовании было обследовано 67 пациентов в возрасте от 21 до 70 лет, у которых был хотя бы один признак метаболического синдрома или диабет 2 типа. Участники также не принимали антидиабетические препараты или статины и имели повышенный уровень холестерина ЛПНП.

Из 67 обследованных пациентов 36 прописали прерывистый режим голодания: два раза в неделю - 24-часовое голодание только на воде в течение четырех недель, затем один раз в неделю - 24-часовое голодание только на воде в течение 22 недель. Посты нельзя было проводить в последовательные дни. Оставшийся 31 участник не изменил свою диету или образ жизни.

Через 26 недель исследователи измерили галектин-3 участников и обнаружили, что он был выше в группе прерывистого голодания. Они также обнаружили более низкие показатели HOMA-IR (инсулинорезистентность) и MSS (метаболический синдром), которые, по мнению исследователей, могут быть аналогичны зарегистрированным эффектам ингибиторов SGLT-2, класса препаратов, используемых для снижения высоких уровней глюкозы при диабете 2 типа. пациенты.

«При обнаружении более высоких уровней галектина-3 у голодающих пациентов эти результаты представляют интересный механизм, потенциально участвующий в снижении риска сердечной недостаточности и диабета», - сказал д-р Хорн, добавив, что несколько членов исследовательской группы завершили исследование. тот же режим до начала исследования, чтобы убедиться, что это выполнимо и не слишком обременительно для участников.

«В отличие от некоторых планов диеты IF, которые невероятно ограничительны и обещают волшебную потерю веса, это не радикальная форма голодания. Лучшая рутина - это та, которую пациенты могут придерживаться в течение длительного времени, и это исследование показывает, что даже периодическое голодание может положительно влияют на здоровье », - добавил он.

В состав исследовательской группы Intermountain Healthcare входят: Хорн, Джозеф Б. Мухлестайн, доктор медицины; Хайди Т. Мэй; Вьет Т. Ле; Тами Л. Бэр; Кирк У. Ноултон, доктор медицины; и Джеффри Л. Андерсон, доктор медицины.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
пользаисследованияпрерывистое голоданиережим питанияIntermountain HealthcareБенджамин Хорн
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Пробовали так питаться?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В чем есть польза интервального голодания кроме похудения?
4:30:25 11/14/2021
В чем есть польза интервального голодания кроме похудения?
Лунный календарь для зачатия девочки в декабре 2021: самый хорошие и самые запрещенные дни по лунному календарю
4:00:44 11/14/2021
Лунный календарь для зачатия девочки в декабре 2021: самый хорошие и самые запрещенные дни по лунному календарю
Кому запрещено соблюдать кето-диету: советы диетолога
3:30:32 11/14/2021
Кому запрещено соблюдать кето-диету: советы диетолога
Приметы на Бобровую Луну в уникальное Полнолуние 19 ноября 2021 года: что категорические запрещено делать в частичное лунное затмение. Точное время астрособытия
3:00:28 11/14/2021
Приметы на Бобровую Луну в уникальное Полнолуние 19 ноября 2021 года: что категорические запрещено делать в частичное лунное затмение. Точное время астрособытия
Сколько времени нужно вашей печени, чтобы оправиться от пьянства? Ответил врач
2:30:50 11/14/2021
Сколько времени нужно вашей печени, чтобы оправиться от пьянства? Ответил врач
Что положить под подушку, чтобы видеть вещие сны. Каким снам можно верить и зачем брать в кровать блокнот
2:00:03 11/14/2021
Что положить под подушку, чтобы видеть вещие сны. Каким снам можно верить и зачем брать в кровать блокнот
Метеоритный дождь Леониды достигнет пика вечером 17 ноября 2021, при этом каждый час будет наблюдаться до 15 падающих звезд
1:30:59 11/14/2021
Метеоритный дождь Леониды достигнет пика вечером 17 ноября 2021, при этом каждый час будет наблюдаться до 15 падающих звезд
Никто не хочет быть бедным: что нельзя делать, чтобы не стать бедным, и другие денежные приметы. А что делать нужно, чтобы всегда финансы водились
1:00:43 11/14/2021
Никто не хочет быть бедным: что нельзя делать, чтобы не стать бедным, и другие денежные приметы. А что делать нужно, чтобы всегда финансы водились
Загадочный астероид может быть фрагментом нашей Луны: Космическая скала в 190 футов приблизится к Земле на 9 млн миль
12:30:50 11/14/2021
Загадочный астероид может быть фрагментом нашей Луны: Космическая скала в 190 футов приблизится к Земле на 9 млн миль
Нежные открытки в праздник Шуйской-Смоленской иконы Божией для отправки родным и друзьям
12:13:30 11/14/2021
Нежные открытки в праздник Шуйской-Смоленской иконы Божией для отправки родным и друзьям