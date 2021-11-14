Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
14.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Лунный календарь для зачатия девочки в декабре 2021: самый хорошие и самые запрещенные дни по лунному календарю

4:00:4411/14/2021,Анна Филатова
0

Фазы Луны способны влиять на состояние женского организма и сказываться на поле будущего ребёнка. Воспользуйтесь информацией лунного календаря для планирования будущего ребенка.

Чтобы зачать девочку стоит обратиться к лунному календарю.
Чтобы зачать девочку стоит обратиться к лунному календарю. Фото: Рixabay.com

Луна влияет на все сферы жизни человека и на зачатие ребенка тоже. Многие будущие родители задумываются, как повлиять на пол малыша. Для того чтобы ребенок родился здоровым будущие родители идут в центры планирования семьи, пьют витамины и следят за своим здоровьем. Бывают, что будущие мамы находят в интернете информацию и начинаю соблюдать определенную диету, например, едят только фрукты и овощи, считая, что так родится именно девочка. Но назвать такой метод действенным нельзя, куда правильнее будет обратиться к лунному календарю, чтобы посмотреть подходящие дни для зачатия малышки. Фазы Луны способны влиять на состояние женского организма и сказываться на поле будущего ребёнка. Воспользуйтесь информацией лунного календаря для планирования будущего ребенка.

Благоприятные и неблагоприятные дни согласно лунному календарю для зачатия девочки в декабре.
Благоприятные дни: 1, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 30 числа декабря. В эти дни велика вероятность рождения маленькой принцессы. А также малышка зачатая в один из этих дней будет наделена хорошей судьбой.

Неблагоприятные дни: 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13, 14, 19, 22, 25, 26, 28, 29, 31 декабря. В эти дни зачать девочку не получится. Лучше вообще отложить зачатие в эти дни, так как велик риск навредить здоровью женщины.

Ориентируйтесь на лунный календарь, он поможет вам с полом будущего малыша. Малышка зачатая в благоприятный день по лунному календарю будет обеспечена хорошей и доброй судьбой, проживет счастливую жизнь.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
лунный календарьдетидевочка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Есть ли у вас дочка или внучка?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Лунный календарь для зачатия девочки в декабре 2021: самый хорошие и самые запрещенные дни по лунному календарю
4:00:44 11/14/2021
Лунный календарь для зачатия девочки в декабре 2021: самый хорошие и самые запрещенные дни по лунному календарю
Кому запрещено соблюдать кето-диету: советы диетолога
3:30:32 11/14/2021
Кому запрещено соблюдать кето-диету: советы диетолога
Приметы на Бобровую Луну в уникальное Полнолуние 19 ноября 2021 года: что категорические запрещено делать в частичное лунное затмение. Точное время астрособытия
3:00:28 11/14/2021
Приметы на Бобровую Луну в уникальное Полнолуние 19 ноября 2021 года: что категорические запрещено делать в частичное лунное затмение. Точное время астрособытия
Сколько времени нужно вашей печени, чтобы оправиться от пьянства? Ответил врач
2:30:50 11/14/2021
Сколько времени нужно вашей печени, чтобы оправиться от пьянства? Ответил врач
Что положить под подушку, чтобы видеть вещие сны. Каким снам можно верить и зачем брать в кровать блокнот
2:00:03 11/14/2021
Что положить под подушку, чтобы видеть вещие сны. Каким снам можно верить и зачем брать в кровать блокнот
Метеоритный дождь Леониды достигнет пика вечером 17 ноября 2021, при этом каждый час будет наблюдаться до 15 падающих звезд
1:30:59 11/14/2021
Метеоритный дождь Леониды достигнет пика вечером 17 ноября 2021, при этом каждый час будет наблюдаться до 15 падающих звезд
Никто не хочет быть бедным: что нельзя делать, чтобы не стать бедным, и другие денежные приметы. А что делать нужно, чтобы всегда финансы водились
1:00:43 11/14/2021
Никто не хочет быть бедным: что нельзя делать, чтобы не стать бедным, и другие денежные приметы. А что делать нужно, чтобы всегда финансы водились
Загадочный астероид может быть фрагментом нашей Луны: Космическая скала в 190 футов приблизится к Земле на 9 млн миль
12:30:50 11/14/2021
Загадочный астероид может быть фрагментом нашей Луны: Космическая скала в 190 футов приблизится к Земле на 9 млн миль
Нежные открытки в праздник Шуйской-Смоленской иконы Божией для отправки родным и друзьям
12:13:30 11/14/2021
Нежные открытки в праздник Шуйской-Смоленской иконы Божией для отправки родным и друзьям
БердскВ суде Бердска обжалует наказание за пьяную езду директор реабилитационного центра для зависимых от алкоголя и наркотиков
12:08:09 11/14/2021
В суде Бердска обжалует наказание за пьяную езду директор реабилитационного центра для зависимых от алкоголя и наркотиков