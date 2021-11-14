Лунный календарь для зачатия девочки в декабре 2021: самый хорошие и самые запрещенные дни по лунному календарю

Луна влияет на все сферы жизни человека и на зачатие ребенка тоже. Многие будущие родители задумываются, как повлиять на пол малыша. Для того чтобы ребенок родился здоровым будущие родители идут в центры планирования семьи, пьют витамины и следят за своим здоровьем. Бывают, что будущие мамы находят в интернете информацию и начинаю соблюдать определенную диету, например, едят только фрукты и овощи, считая, что так родится именно девочка. Но назвать такой метод действенным нельзя, куда правильнее будет обратиться к лунному календарю, чтобы посмотреть подходящие дни для зачатия малышки. Фазы Луны способны влиять на состояние женского организма и сказываться на поле будущего ребёнка. Воспользуйтесь информацией лунного календаря для планирования будущего ребенка.
Благоприятные и неблагоприятные дни согласно лунному календарю для зачатия девочки в декабре.
Благоприятные дни: 1, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 30 числа декабря. В эти дни велика вероятность рождения маленькой принцессы. А также малышка зачатая в один из этих дней будет наделена хорошей судьбой.
Неблагоприятные дни: 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13, 14, 19, 22, 25, 26, 28, 29, 31 декабря. В эти дни зачать девочку не получится. Лучше вообще отложить зачатие в эти дни, так как велик риск навредить здоровью женщины.
Ориентируйтесь на лунный календарь, он поможет вам с полом будущего малыша. Малышка зачатая в благоприятный день по лунному календарю будет обеспечена хорошей и доброй судьбой, проживет счастливую жизнь.