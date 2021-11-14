Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
14.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске беременной с диабетом отказали в бесплатных сенсорах к инсулиновой помпе. Не помог даже суд

6:31:4311/14/2021
0

У женщины уже был выкидыш, она боится потерять еще одного ребенка. В месяц ей необходимо 4-5 сенсоров, стоит который от 3,5 до 5 тыс. рублей.

Беременной бердчанке с диабетом отказали в сенсорах. Фото: PxHere

Беременная жительница Бердска Гульнара Гасанова боится потерять ребенка из-за того, что ей не выдают бесплатные сенсоры к инсулиновой помпе, измеряющей уровень сахара в крови. Женщина больна сахарным диабетом и находится в зоне риска.

Диабет Гульнаре диагностировали в 11 лет. Постоянные скачки уровня сахара уже привели к потере одного малыша, она боится повторения ситуации. По ощущениям понять понижение уровня сахара в крови она не может, такая ситуация может привести к гипогликемической коме, за которой последует смерть.

С 2012 года у Гульнары стоит инсулиновая помпа, которую девушке установили бесплатно. Выяснилось, что сенсор, который непрерывно контролирует уровень сахара в крови, выдавать бесплатно не будут. Деталь не попала в перечень № 3053-р, где перечислены все медицинские изделия и препараты, выдаваемые бесплатно людям, в том числе и с диабетом. В месяц необходимо 4-5 сенсоров, каждый работает около недели. Без сенсора инсулиновая помпа выполняет лишь часть функций. Один сенсор стоит около 3,5-5 тысяч рублей, в месяц выходит около 15 тысяч рублей.

- У меня месяц не было возможности купить их, приходилось по 20 раз на дню колоть пальцы для измерения сахара. Ночью делать это проблематично. А у меня как раз ночью происходит гипогликемия — сахар падает, - рассказала сибирячка в беседе с HГC.

После обращения к главному эндокринологу ей выдали заключение о жизненной необходимости сенсоров, решение об обеспечении тест-полосками и сенсором принято, однако после обращения в поликлинику в мае 2021 года ей пришел отказ в выдаче сенсоров.

Гульнара подала в суд, где ей пояснили, что сенсоры не включены в перечень медицинских изделий, которые должны выдаваться бесплатно. А заключение главного эндокринолога не является причиной бесплатной выдачи препарата. Адвокат истицы отметила, что суд не назначил ни одной экспертизы и отказал в удовлетворении иска.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
бесплатносахарный диабетпомпасенсорГульнара Гасанова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Дадут?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ Бердске менять сгнившие трубы по новой ремонтной программе планирует КБУ, не дожидаясь коммунальной аварии
6:03:51 11/14/2021
В Бердске менять сгнившие трубы по новой ремонтной программе планирует КБУ, не дожидаясь коммунальной аварии
Сильная молитва святым мученикам Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста для прочтения 15 ноября
6:00:26 11/14/2021
Сильная молитва святым мученикам Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста для прочтения 15 ноября
В мужских туалетах правительства Шотландии раздают женские тампоны и прокладки - в регионе много чиновников-трансгендеров
5:53:57 11/14/2021
В мужских туалетах правительства Шотландии раздают женские тампоны и прокладки - в регионе много чиновников-трансгендеров
Через месяц после полета в космос на корабле Безоса бизнесмен погиб в авиакатастрофе
5:35:50 11/14/2021
Через месяц после полета в космос на корабле Безоса бизнесмен погиб в авиакатастрофе
Чудотворная молитва Шуйской-Смоленской иконе Божией Матери
5:30:54 11/14/2021
Чудотворная молитва Шуйской-Смоленской иконе Божией Матери
Из-за опасного маневра Mitsubishi Lancer погибли 6 человек в ДТП с "Ладой" на трассе "Урал"
5:15:40 11/14/2021
Из-за опасного маневра Mitsubishi Lancer погибли 6 человек в ДТП с "Ладой" на трассе "Урал"
Категорические запреты на праздник Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери: о чем просят в Богородицу 15 ноября
5:00:37 11/14/2021
Категорические запреты на праздник Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери: о чем просят в Богородицу 15 ноября
Третий розыгрыш 100 тыс. рублей среди вакцинированных от коронавируса россиян стартовал 14 ноября
4:45:02 11/14/2021
Третий розыгрыш 100 тыс. рублей среди вакцинированных от коронавируса россиян стартовал 14 ноября
15 ноября - праздник Шуйско-Смоленской иконы Божией Матери: как Икона Богородицы «Одигитрия» спасла православных от эпидемии
4:30:16 11/14/2021
15 ноября - праздник Шуйско-Смоленской иконы Божией Матери: как Икона Богородицы «Одигитрия» спасла православных от эпидемии
Что бесконечно злит каждый знак зодиака: неожиданные выводы астрологов
4:21:48 11/14/2021
Что бесконечно злит каждый знак зодиака: неожиданные выводы астрологов