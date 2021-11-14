В Бердске беременной с диабетом отказали в бесплатных сенсорах к инсулиновой помпе. Не помог даже суд

Беременная жительница Бердска Гульнара Гасанова боится потерять ребенка из-за того, что ей не выдают бесплатные сенсоры к инсулиновой помпе, измеряющей уровень сахара в крови. Женщина больна сахарным диабетом и находится в зоне риска.
Диабет Гульнаре диагностировали в 11 лет. Постоянные скачки уровня сахара уже привели к потере одного малыша, она боится повторения ситуации. По ощущениям понять понижение уровня сахара в крови она не может, такая ситуация может привести к гипогликемической коме, за которой последует смерть.
С 2012 года у Гульнары стоит инсулиновая помпа, которую девушке установили бесплатно. Выяснилось, что сенсор, который непрерывно контролирует уровень сахара в крови, выдавать бесплатно не будут. Деталь не попала в перечень № 3053-р, где перечислены все медицинские изделия и препараты, выдаваемые бесплатно людям, в том числе и с диабетом. В месяц необходимо 4-5 сенсоров, каждый работает около недели. Без сенсора инсулиновая помпа выполняет лишь часть функций. Один сенсор стоит около 3,5-5 тысяч рублей, в месяц выходит около 15 тысяч рублей.
- У меня месяц не было возможности купить их, приходилось по 20 раз на дню колоть пальцы для измерения сахара. Ночью делать это проблематично. А у меня как раз ночью происходит гипогликемия — сахар падает, - рассказала сибирячка в беседе с HГC.
После обращения к главному эндокринологу ей выдали заключение о жизненной необходимости сенсоров, решение об обеспечении тест-полосками и сенсором принято, однако после обращения в поликлинику в мае 2021 года ей пришел отказ в выдаче сенсоров.
Гульнара подала в суд, где ей пояснили, что сенсоры не включены в перечень медицинских изделий, которые должны выдаваться бесплатно. А заключение главного эндокринолога не является причиной бесплатной выдачи препарата. Адвокат истицы отметила, что суд не назначил ни одной экспертизы и отказал в удовлетворении иска.