В Бердске менять сгнившие трубы по новой ремонтной программе планирует КБУ, не дожидаясь коммунальной аварии

Руководство муниципального Комбината бытовых услуг Бердска решило по новому планировать свою работу в части замены сгнивших коммуникаций. Теперь трубы будут менять не только в случае коммунальной аварии, когда их прорвало, но и в плановом режиме.
Например, на ул. Рогачева КБУ в скором времени будет перекладывать 220 метров «убитой» трубы. Пластиковую замену уже приобрели и даже приготовили к укладке в землю.
- Старая труба в ужасном состоянии, и этот район вообще может остаться без воды. Мы купили трубу по субсидии. Оплата работ пойдет из средств КБУ. Подрядчик уже начал, - рассказал «Курьер.Среда» директор Комбината Анатолий Пронюшкин.
Он подчеркнул, что сейчас главное ресурсоснабжающее предприятие Бердска готовит ремонтную программу:
- Мы будем не просто поменять 2-метровый кусок трубы на месте аварии, а готовимся к замене сетей в плановом порядке. Стоит в планах работа на коллекторе, который ремонтировали летом в районе Нового поселка, тема новой газовой котельной на замену выбывающей из схемы теплоснабжения частной ТГК-1, - перечислил Пронюшкин.
Подробности — в ближайшее время.