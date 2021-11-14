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В Бердске менять сгнившие трубы по новой ремонтной программе планирует КБУ, не дожидаясь коммунальной аварии

6:03:5111/14/2021,Анастасия Солодкова
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На ул. Рогачева коммунальщики в скором времени будет перекладывать 220 метров «убитой» трубы. Пластиковую замену уже приобрели и даже приготовили к укладке в землю.

Менять водопровод собирается КБУ на ул. Рогачева в Бердске. Фото: "Курьер.Среда"

Руководство муниципального Комбината бытовых услуг Бердска решило по новому планировать свою работу в части замены сгнивших коммуникаций. Теперь трубы будут менять не только в случае коммунальной аварии, когда их прорвало, но и в плановом режиме.

Например, на ул. Рогачева КБУ в скором времени будет перекладывать 220 метров «убитой» трубы. Пластиковую замену уже приобрели и даже приготовили к укладке в землю.
- Старая труба в ужасном состоянии, и этот район вообще может остаться без воды. Мы купили трубу по субсидии. Оплата работ пойдет из средств КБУ. Подрядчик уже начал, - рассказал «Курьер.Среда» директор Комбината Анатолий Пронюшкин.

Он подчеркнул, что сейчас главное ресурсоснабжающее предприятие Бердска готовит ремонтную программу:
- Мы будем не просто поменять 2-метровый кусок трубы на месте аварии, а готовимся к замене сетей в плановом порядке. Стоит в планах работа на коллекторе, который ремонтировали летом в районе Нового поселка, тема новой газовой котельной на замену выбывающей из схемы теплоснабжения частной ТГК-1, - перечислил Пронюшкин.

Подробности — в ближайшее время.

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планводопроводсгнившие трубыКБУ БердскаАнатолий Пронюшкин
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