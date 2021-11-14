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Все загаданное 15 ноября обязательно сбудется: зачем вечером нужно собраться всей семьей за ужином и погадать?

7:00:3911/14/2021
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15 ноября в православии отмечается Акиндинов день, в который царит особая энергетика.

В народе всегда считалось важным загадывать самые сокровенные желания. Фото: Pixabay
В народе всегда считалось важным загадывать самые сокровенные желания. Фото: Pixabay

В христианском календаре всегда было много важных дней, и одним из таких считается Акиндинов день, в который вспоминают великомучеников Пигасия, Акиндина и других семи тысяч пострадавших за христианскую веру. По традиции он отмечается 15 ноября, и его история уходит в далекий четвертый век нашей эры, и с тех пор сформировался целый ряд традиций на эту дату, которые важно чтить каждому православному человеку.

Наши предки верили, что 15 ноября царит особая атмосфера, которая подсказывает, что случится в будущем. В этот день было принято собираться за столом с семьей и гадать о том, что ждет вас в ближайшее время. Это касается как домашних дел, связанных с хозяйством, так и личной жизни каждого из домочадцев. Все то, что вы нагадаете на будущее, обязательно сбудется до конца этого календарного года.

Помимо этого, в Акиндинов день у наших предков было принято загадывать любые желания. Для того, чтобы оно обязательно сбылось, вам необходимо встать рано утром, желательно до рассвета, открыть окно и прошептать то, что вы хотите. Стоит отметить, что в этом обряде предки еще и бросали горсть зерна на улицу, но если у вас нет этого дома, то делать это необязательно. Если вы встали раньше всех, то желание обязательно сбудется в ближайшее время.

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гаданиеАкиндин и Пигасийзагадать желания
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