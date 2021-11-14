Все загаданное 15 ноября обязательно сбудется: зачем вечером нужно собраться всей семьей за ужином и погадать?

В христианском календаре всегда было много важных дней, и одним из таких считается Акиндинов день, в который вспоминают великомучеников Пигасия, Акиндина и других семи тысяч пострадавших за христианскую веру. По традиции он отмечается 15 ноября, и его история уходит в далекий четвертый век нашей эры, и с тех пор сформировался целый ряд традиций на эту дату, которые важно чтить каждому православному человеку.
Наши предки верили, что 15 ноября царит особая атмосфера, которая подсказывает, что случится в будущем. В этот день было принято собираться за столом с семьей и гадать о том, что ждет вас в ближайшее время. Это касается как домашних дел, связанных с хозяйством, так и личной жизни каждого из домочадцев. Все то, что вы нагадаете на будущее, обязательно сбудется до конца этого календарного года.
Помимо этого, в Акиндинов день у наших предков было принято загадывать любые желания. Для того, чтобы оно обязательно сбылось, вам необходимо встать рано утром, желательно до рассвета, открыть окно и прошептать то, что вы хотите. Стоит отметить, что в этом обряде предки еще и бросали горсть зерна на улицу, но если у вас нет этого дома, то делать это необязательно. Если вы встали раньше всех, то желание обязательно сбудется в ближайшее время.