Первоклассница умерла в ковидном госпитале: Девочка попала в больницу в тяжелейшем состоянии на Кубани

В Краснодарском крае скончалась 7-летняя девочка с признаками ковидной пневмонии, однако тесты не показали наличие коронавируса. Гистологическая экспертиза будет сделана посмертно. В стационаре (Усть-Лабинский коронавирусный госпиталь), где лежал ребенок, это первый детский летальный случай
Как пояснили медики, ребенок был доставлен в госпиталь в тяжелом состоянии 11 ноября. Несмотря на то, что тест на ковид был отрицательным, у девочки диагностированы двухсторонняя полисегментарная пневмония тяжелой степени, РГ4, более 75%, дыхательная недостаточность, сепсис, двусторонний острый гнойный отит.
Ребенок был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи делали все возможное для спасения жизни малышки, но ничего не получилось - ребенок скончался.
По факту смерти ребенка в правоохранительных органах намечена проверка на предмет своевременного обращения родителей за медицинской помощью, будет дана оценка действиям медиков на догоспитальном этапе, проверят условия семьи, где росла девочка.