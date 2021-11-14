Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
14.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Первоклассница умерла в ковидном госпитале: Девочка попала в больницу в тяжелейшем состоянии на Кубани

7:55:2511/14/2021
0

Тест на коронавирус был отрицательным. Но были все признаки коронавирусной пневмонии. Полиция проверяет родителей на своевременность обращения за медицинской помощью.

Девочка 7 лет скончалась в больнице. Фото: HippoPx
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Через месяц после полета в космос на корабле Безоса бизнесмен погиб в авиакатастрофе

Через месяц после полета в космос на корабле Безоса бизнесмен погиб в авиакатастрофеУмер академик Евгений Чазов - выдающийся кардиолог, лечивший Брежнева и АндроповаЕщё 1084 новости

В Краснодарском крае скончалась 7-летняя девочка с признаками ковидной пневмонии, однако тесты не показали наличие коронавируса. Гистологическая экспертиза будет сделана посмертно. В стационаре (Усть-Лабинский коронавирусный госпиталь), где лежал ребенок, это первый детский летальный случай

Как пояснили медики, ребенок был доставлен в госпиталь в тяжелом состоянии 11 ноября. Несмотря на то, что тест на ковид был отрицательным, у девочки диагностированы двухсторонняя полисегментарная пневмония тяжелой степени, РГ4, более 75%, дыхательная недостаточность, сепсис, двусторонний острый гнойный отит.

Ребенок был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи делали все возможное для спасения жизни малышки, но ничего не получилось - ребенок скончался.

По факту смерти ребенка в правоохранительных органах намечена проверка на предмет своевременного обращения родителей за медицинской помощью, будет дана оценка действиям медиков на догоспитальном этапе, проверят условия семьи, где росла девочка.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
смертьребеноккоронавирус
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Сколько было бы смертей в статистике, если бы не ориентировались на показатели тестов?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Автобус с пассажирами рухнул с перевала Дедушкина лысина в Магаданской области
7:36:27 11/14/2021
Автобус с пассажирами рухнул с перевала Дедушкина лысина в Магаданской области
Пьяным оказался водитель провалившейся под землю Toyota Corona в центре Новосибирска: Он пробил ограждения и рухнул в котлован
7:28:34 11/14/2021
Пьяным оказался водитель провалившейся под землю Toyota Corona в центре Новосибирска: Он пробил ограждения и рухнул в котлован
БердскВ Бердске провалившегося под лед рыбака спасли очевидцы происшествия на Бердском заливе
7:08:32 11/14/2021
В Бердске провалившегося под лед рыбака спасли очевидцы происшествия на Бердском заливе
Все загаданное 15 ноября обязательно сбудется: зачем вечером нужно собраться всей семьей за ужином и погадать?
7:00:39 11/14/2021
Все загаданное 15 ноября обязательно сбудется: зачем вечером нужно собраться всей семьей за ужином и погадать?
Где россияне могут привиться иностранной вакциной и сколько это стоит, рассказали туроператоры
6:52:12 11/14/2021
Где россияне могут привиться иностранной вакциной и сколько это стоит, рассказали туроператоры
БердскВ Бердске беременной с диабетом отказали в бесплатных сенсорах к инсулиновой помпе. Не помог даже суд
6:31:43 11/14/2021
В Бердске беременной с диабетом отказали в бесплатных сенсорах к инсулиновой помпе. Не помог даже суд
БердскВ Бердске менять сгнившие трубы по новой ремонтной программе планирует КБУ, не дожидаясь коммунальной аварии
6:03:51 11/14/2021
В Бердске менять сгнившие трубы по новой ремонтной программе планирует КБУ, не дожидаясь коммунальной аварии
Сильная молитва святым мученикам Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста для прочтения 15 ноября
6:00:26 11/14/2021
Сильная молитва святым мученикам Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста для прочтения 15 ноября
В мужских туалетах правительства Шотландии раздают женские тампоны и прокладки - в регионе много чиновников-трансгендеров
5:53:57 11/14/2021
В мужских туалетах правительства Шотландии раздают женские тампоны и прокладки - в регионе много чиновников-трансгендеров
Через месяц после полета в космос на корабле Безоса бизнесмен погиб в авиакатастрофе
5:35:50 11/14/2021
Через месяц после полета в космос на корабле Безоса бизнесмен погиб в авиакатастрофе