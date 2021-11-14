Сколько времени нужно вашей печени, чтобы оправиться от пьянства? Ответил врач

Большинству из нас нравится выпить или два напитка с друзьями или семьей, но это может быть легко чрезмерно баловаться и увлечься.
Один врач выяснил, сколько времени на самом деле требуется вашей печени, чтобы придти в норму после ночного отдыха, пишет thesun.co.uk.
Она предупредила, что если вы выпьете слишком много за короткий промежуток времени, вы подвергнетесь повышенному риску заболеваний и травм.
Доктор Элизабет Роджерс, младший клинический директор клиники Bupa Health Clinics, сказала: «Если вы исключите алкоголь из своего рациона на четыре недели, ваша функция печени улучшится и может начать некоторую регенерацию.
«Если алкоголь не слишком сильно влияет на функцию печени, она может полностью восстановиться в течение 4-8 недель».
Употребление более рекомендованного предела в 14 единиц в неделю означает, что вы подвергаетесь повышенному риску проблем с сердцем, печенью и пищеварительной системой.
NHS рекомендует, чтобы у нас было не более 14 единиц выпивки в неделю, из которых одна единица - небольшой бокал вина или бокал пива.
Доктор Роджерс сказал, что если вы регулярно пьете больше, то у вас повышается риск проблем с сердцем, печенью и пищеварительной системой.
Несмотря на этот элемент риска, она сказала, что, к счастью, ваша печень действительно способна восстанавливаться и восстанавливаться.
Она подчеркнула, что регулярное употребление алкоголя означает, что вы подвергаетесь более высокому риску развития заболеваний печени, если вы пьете более пяти единиц каждый день в течение двух-трех недель.
«Регулярное употребление слишком большого количества алкоголя может повредить ваши нервы и повлиять на уровень химических веществ-посредников (нейротрансмиттеров) в вашем мозгу. Это может привести к проблемам с памятью, зрением, равновесием и координацией, а также к тому, как ощущения, включая боль, ощущаются вокруг вашего тела», - сказала она.
Чрезмерное употребление алкоголя также может вызвать другие проблемы, и доктор Роджерс сказал, что вам следует остерегаться таких напитков, как шампанское и просекко, которые могут растворять зубную эмаль из-за высокого уровня кислоты, что может увеличить риск эрозии зубов.
Если вы регулярно употребляете слишком много выпивки, вы также можете повредить нервы и повлиять на уровень химических веществ-посредников (нейротрансмиттеров) в вашем мозгу.
"Это может привести к проблемам с памятью, зрением, равновесием и координацией, а также к тому, как ощущения, включая боль, ощущаются вокруг вашего тела.
«Употребление большего количества алкоголя, чем обычно, также может негативно повлиять на ваше психическое здоровье. Алкоголь изменяет химический состав вашего мозга и может увеличить риск возникновения беспокойства и депрессии», - сказал доктор Роджерс.
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Риск употребления алкоголя на регулярной основе заключается в том, что вы легко можете выпить слишком много, что одного стакана вина будет недостаточно, если вы выпиваете его каждую ночь.
В соответствии с рекомендациями безопаснее всего в течение недели не выпивать более 14 единиц алкоголя. Это одинаково как для мужчин, так и для женщин.
Может быть трудно понять, когда вы или кто-то, кого вы любите, пьете слишком много, но доктор Роджерс сказал, что есть некоторые вещи, на которые вы можете обратить внимание.
Она добавила: «Следите за чувством постоянной усталости, регулярно испытывайте похмелье, сильное потоотделение и регулярные головные боли, поскольку все это признаки того, что вы слишком много пьете.
«Следите также за психологическими изменениями, такими как чувство тревоги, перепады настроения и сильное желание алкоголя».
ИМЕТЬ ПРЕДЕЛ
Доктор Роджерс сказал, что есть способы, которыми вы можете не выпивать, но предупредил, что вам следует избегать «откладывать» свои алкогольные единицы на один большой выброс.
Она сказала, что их нужно разложить на неделю.
«Распределите свое употребление алкоголя на несколько дней и, по возможности, стремитесь к 3-4 безалкогольным дням в неделю. Помните, что 14 алкогольных напитков в неделю - это предел, а не цель!»
Она предложила спросить себя, почему вы пьете, - это также отличный способ следить за собой.
«Внимательное питье» - это практика осознания того, почему и сколько алкоголя вы пьете. Это часто приводит к более здоровым отношениям с алкоголем и меньшему потреблению.
«Это простая тенденция - практиковать осознанное питье, делать паузу перед каждым новым напитком и спрашивать себя, почему вы пьете. От вопроса о том, каково это пить этот алкоголь, до того, хорошо ли вы себя чувствуете, все эти простые методы могут улучшить ваши отношения. с алкоголем », - добавила она.