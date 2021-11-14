Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
14.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Сколько времени нужно вашей печени, чтобы оправиться от пьянства? Ответил врач

2:30:5011/14/2021
0

Если вы регулярно употребляете слишком много выпивки, вы также можете повредить нервы и повлиять на уровень химических веществ-посредников (нейротрансмиттеров) в вашем мозгу.

Если вы выпьете слишком много за короткий промежуток времени, вы подвергнетесь повышенному риску заболеваний и травм. Фото: Pixabay.com

Большинству из нас нравится выпить или два напитка с друзьями или семьей, но это может быть легко чрезмерно баловаться и увлечься.

Один врач выяснил, сколько времени на самом деле требуется вашей печени, чтобы придти в норму после ночного отдыха, пишет thesun.co.uk.

Она предупредила, что если вы выпьете слишком много за короткий промежуток времени, вы подвергнетесь повышенному риску заболеваний и травм.

Доктор Элизабет Роджерс, младший клинический директор клиники Bupa Health Clinics, сказала: «Если вы исключите алкоголь из своего рациона на четыре недели, ваша функция печени улучшится и может начать некоторую регенерацию.

«Если алкоголь не слишком сильно влияет на функцию печени, она может полностью восстановиться в течение 4-8 недель».

Употребление более рекомендованного предела в 14 единиц в неделю означает, что вы подвергаетесь повышенному риску проблем с сердцем, печенью и пищеварительной системой.

NHS рекомендует, чтобы у нас было не более 14 единиц выпивки в неделю, из которых одна единица - небольшой бокал вина или бокал пива.

Доктор Роджерс сказал, что если вы регулярно пьете больше, то у вас повышается риск проблем с сердцем, печенью и пищеварительной системой.

Несмотря на этот элемент риска, она сказала, что, к счастью, ваша печень действительно способна восстанавливаться и восстанавливаться.

Она подчеркнула, что регулярное употребление алкоголя означает, что вы подвергаетесь более высокому риску развития заболеваний печени, если вы пьете более пяти единиц каждый день в течение двух-трех недель.

«Регулярное употребление слишком большого количества алкоголя может повредить ваши нервы и повлиять на уровень химических веществ-посредников (нейротрансмиттеров) в вашем мозгу. Это может привести к проблемам с памятью, зрением, равновесием и координацией, а также к тому, как ощущения, включая боль, ощущаются вокруг вашего тела», - сказала она.

Чрезмерное употребление алкоголя также может вызвать другие проблемы, и доктор Роджерс сказал, что вам следует остерегаться таких напитков, как шампанское и просекко, которые могут растворять зубную эмаль из-за высокого уровня кислоты, что может увеличить риск эрозии зубов.

Если вы регулярно употребляете слишком много выпивки, вы также можете повредить нервы и повлиять на уровень химических веществ-посредников (нейротрансмиттеров) в вашем мозгу.

"Это может привести к проблемам с памятью, зрением, равновесием и координацией, а также к тому, как ощущения, включая боль, ощущаются вокруг вашего тела.

«Употребление большего количества алкоголя, чем обычно, также может негативно повлиять на ваше психическое здоровье. Алкоголь изменяет химический состав вашего мозга и может увеличить риск возникновения беспокойства и депрессии», - сказал доктор Роджерс.

ЗНАЙТЕ ЗНАКИ

Риск употребления алкоголя на регулярной основе заключается в том, что вы легко можете выпить слишком много, что одного стакана вина будет недостаточно, если вы выпиваете его каждую ночь.

В соответствии с рекомендациями безопаснее всего в течение недели не выпивать более 14 единиц алкоголя. Это одинаково как для мужчин, так и для женщин.

Может быть трудно понять, когда вы или кто-то, кого вы любите, пьете слишком много, но доктор Роджерс сказал, что есть некоторые вещи, на которые вы можете обратить внимание.

Она добавила: «Следите за чувством постоянной усталости, регулярно испытывайте похмелье, сильное потоотделение и регулярные головные боли, поскольку все это признаки того, что вы слишком много пьете.

«Следите также за психологическими изменениями, такими как чувство тревоги, перепады настроения и сильное желание алкоголя».

ИМЕТЬ ПРЕДЕЛ

Доктор Роджерс сказал, что есть способы, которыми вы можете не выпивать, но предупредил, что вам следует избегать «откладывать» свои алкогольные единицы на один большой выброс.

Она сказала, что их нужно разложить на неделю.

«Распределите свое употребление алкоголя на несколько дней и, по возможности, стремитесь к 3-4 безалкогольным дням в неделю. Помните, что 14 алкогольных напитков в неделю - это предел, а не цель!»

Она предложила спросить себя, почему вы пьете, - это также отличный способ следить за собой.

«Внимательное питье» - это практика осознания того, почему и сколько алкоголя вы пьете. Это часто приводит к более здоровым отношениям с алкоголем и меньшему потреблению.

«Это простая тенденция - практиковать осознанное питье, делать паузу перед каждым новым напитком и спрашивать себя, почему вы пьете. От вопроса о том, каково это пить этот алкоголь, до того, хорошо ли вы себя чувствуете, все эти простые методы могут улучшить ваши отношения. с алкоголем », - добавила она.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
алкогольпеченьсколько временипридти в нормуNHSBupa Health ClinicsЭлизабет Роджерс
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Часто выпиваете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сколько времени нужно вашей печени, чтобы оправиться от пьянства? Ответил врач
2:30:50 11/14/2021
Сколько времени нужно вашей печени, чтобы оправиться от пьянства? Ответил врач
Что положить под подушку, чтобы видеть вещие сны. Каким снам можно верить и зачем брать в кровать блокнот
2:00:03 11/14/2021
Что положить под подушку, чтобы видеть вещие сны. Каким снам можно верить и зачем брать в кровать блокнот
Метеоритный дождь Леониды достигнет пика вечером 17 ноября 2021, при этом каждый час будет наблюдаться до 15 падающих звезд
1:30:59 11/14/2021
Метеоритный дождь Леониды достигнет пика вечером 17 ноября 2021, при этом каждый час будет наблюдаться до 15 падающих звезд
Никто не хочет быть бедным: что нельзя делать, чтобы не стать бедным, и другие денежные приметы. А что делать нужно, чтобы всегда финансы водились
1:00:43 11/14/2021
Никто не хочет быть бедным: что нельзя делать, чтобы не стать бедным, и другие денежные приметы. А что делать нужно, чтобы всегда финансы водились
Загадочный астероид может быть фрагментом нашей Луны: Космическая скала в 190 футов приблизится к Земле на 9 млн миль
12:30:50 11/14/2021
Загадочный астероид может быть фрагментом нашей Луны: Космическая скала в 190 футов приблизится к Земле на 9 млн миль
Нежные открытки в праздник Шуйской-Смоленской иконы Божией для отправки родным и друзьям
12:13:30 11/14/2021
Нежные открытки в праздник Шуйской-Смоленской иконы Божией для отправки родным и друзьям
БердскВ суде Бердска обжалует наказание за пьяную езду директор реабилитационного центра для зависимых от алкоголя и наркотиков
12:08:09 11/14/2021
В суде Бердска обжалует наказание за пьяную езду директор реабилитационного центра для зависимых от алкоголя и наркотиков
Чудеса иконы «Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных»: какие молитвы читать каждому верующему и в чем просить помощь у Небесного Воинства
12:00:13 11/14/2021
Чудеса иконы «Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных»: какие молитвы читать каждому верующему и в чем просить помощь у Небесного Воинства
Как помыть окна зимой снаружи при помощи всего трех продуктов: лучшие советы
11:30:47 11/14/2021
Как помыть окна зимой снаружи при помощи всего трех продуктов: лучшие советы
11-классник погиб при разборе боеприпасов у себя в квартире: Один снаряд взорвался в руках
11:29:52 11/14/2021
11-классник погиб при разборе боеприпасов у себя в квартире: Один снаряд взорвался в руках