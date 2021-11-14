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История жизни Матронушки: как Святая Матрона Московская лично помогала Иосифу Сталину, предсказывая ход Великой Отечественной войны?

8:00:4511/14/2021
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Матрона Московская считается главной Святой XX века, о чем говорит история ее жизни.

Матрона Московская считается одной из самых почитаемых фигур в православном христианстве. Фото: МагияМосква
Матрона Московская считается одной из самых почитаемых фигур в православном христианстве. Фото: МагияМосква

Матрона Московская считается воплощением того, какой должен быть каждый православный человек. Несмотря на то, что она жила в XIX-XX веках, когда вера в Бога постепенно исчезала, она продолжала верить, тем самым подтвердила, что Господь способен дарить чудеса, как это было две тысячи лет назад, когда на земле жил Иисус Христос.

Изначально бедные родители Матроны хотели отдать ее в приют еще до ее рождения, потому что она должна была быть четвертым ребенком в семье. Но после того, как ее матери приснился вещий сон, она решила оставить ее дома. Девочка родилась без глазных яблок, но это не мешало быть ей любимым ребенком в семье. Священник, который крестил ее, сказал, что она призвана быть святой. С самого детства она играла с иконами и молилась, что было ее любимым занятием.

Вплоть до конца жизни Матрона всегда предсказывала будущее. Помимо этого, с раннего возраста она начала исцелять больных. Несмотря на то, что она ничего не видела, она могла предвидеть беды, ощущать грехи окружающих и лечить всех немощных. Она помогала абсолютно всем, благодаря чему стала кормилицей семьи — в их дом всегда приносили подарки и ценные вещи.

Стоит отметить, что она предвидела и самые важные исторические события в развитии нашей страны. Она предсказала революции, случившиеся в начале 1900-ых годов, а также Первую и Вторую мировые войны. По заявлениям ее современников, к ней лично периодически приезжал сам Иосиф Сталин для того, чтобы узнать, как будет развиваться Великая Отечественная война. Она практически всегда с точностью говорила о том, что будет ждать Советский Союз в разные этапы войны.

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Матронаистория жизни
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