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Где россияне могут привиться иностранной вакциной и сколько это стоит, рассказали туроператоры

6:52:1211/14/2021
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Список возможных направлений недавно пополнился. Среди самых востребованных среди граждан России вакцин — Johnson & Johnson и Pfizer.

Вакцинировались в России порядка 49% человек - этого мало для коллективного иммунитета. Фото: Рixabay.com
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Граждане России имеют возможность поставить прививку от коронавируса или ревакцинироваться в Сербии, Германии, Хорватии и Греции. Вакцинные туры из России организуют несколько туроператоров.

«С момента появления таких туров список направлений немного изменился. В сентябре, когда они только появились, было два направления: Сербия и Германия. Сейчас этот список дополнился Хорватией. Конечно, в основном все хотят однокомпонентную вакцину, Johnson & Johnson, чтобы ехать не два раза, а один. В Сербии нет возможности поставить Johnson & Johnson, а в Германии и Хорватии есть, на платной основе», — цитирует РБК исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.

Она рассказала, что 3-дневный тур стоит порядка 60 тыс. рублей. Он включает перелет, проживание, запись и сопровождение на прививку, а даже порой  и экскурсионную программу. Сама вакцинация оплачивается отдельно при постановке прививки. В Сербии она бесплатная, в Хорватии обойдется примерно в €200, в Германии стоит €700–800.

Ранее "Курьер.Среда" сообщал, что в Сербии выстраиваются очереди из россиян, решивших ввести зарубежный препарат от коронавируса, чтобы иметь возможность путешествовать по разным странам, где российские вакцины не котируются.

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препаратпрививкитуроператорыВакцинация.Майя Ломидзе
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