Где россияне могут привиться иностранной вакциной и сколько это стоит, рассказали туроператоры

Граждане России имеют возможность поставить прививку от коронавируса или ревакцинироваться в Сербии, Германии, Хорватии и Греции. Вакцинные туры из России организуют несколько туроператоров.
«С момента появления таких туров список направлений немного изменился. В сентябре, когда они только появились, было два направления: Сербия и Германия. Сейчас этот список дополнился Хорватией. Конечно, в основном все хотят однокомпонентную вакцину, Johnson & Johnson, чтобы ехать не два раза, а один. В Сербии нет возможности поставить Johnson & Johnson, а в Германии и Хорватии есть, на платной основе», — цитирует РБК исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.
Она рассказала, что 3-дневный тур стоит порядка 60 тыс. рублей. Он включает перелет, проживание, запись и сопровождение на прививку, а даже порой и экскурсионную программу. Сама вакцинация оплачивается отдельно при постановке прививки. В Сербии она бесплатная, в Хорватии обойдется примерно в €200, в Германии стоит €700–800.
Ранее "Курьер.Среда" сообщал, что в Сербии выстраиваются очереди из россиян, решивших ввести зарубежный препарат от коронавируса, чтобы иметь возможность путешествовать по разным странам, где российские вакцины не котируются.