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Автобус с пассажирами рухнул с перевала Дедушкина лысина в Магаданской области

7:36:2711/14/2021
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Вахтовка одной из золотодобывающих компаний, проезжавшая мимо, забрала всех из перевернувшегося микроавтобуса.

Автобус с пассажирами упал на перевале. Фото: © magadanmedia.ru

В Магаданской области микроавтобус с пассажирами упал с перевала. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

Происшествие произошло в Хасынском округе - пассажирский микроавтобус упал с перевала Дедушкина лысина. Как сообщают в прокуратуре, инцидент произошел из-за того, что водитель не справился с управлением. Очевидцы отмечают, что после падения автобуса водитель сумел выбраться и самостоятельно пошел на поиски помощи.

Вахтовка одной из золотодобывающих компаний, проезжавшая через некоторое время, забрала всех пассажиров перевернувшегося микроавтобуса, они практически не пострадали, и увезла в район поселка Атка.

В прокуратуре начата проверка по факту произошедшего, в которой принимают участие сотрудники регионального УГИБДД, производящие осмотр места ДТП.

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