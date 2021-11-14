Автобус с пассажирами рухнул с перевала Дедушкина лысина в Магаданской области

В Магаданской области микроавтобус с пассажирами упал с перевала. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.
Происшествие произошло в Хасынском округе - пассажирский микроавтобус упал с перевала Дедушкина лысина. Как сообщают в прокуратуре, инцидент произошел из-за того, что водитель не справился с управлением. Очевидцы отмечают, что после падения автобуса водитель сумел выбраться и самостоятельно пошел на поиски помощи.
Вахтовка одной из золотодобывающих компаний, проезжавшая через некоторое время, забрала всех пассажиров перевернувшегося микроавтобуса, они практически не пострадали, и увезла в район поселка Атка.
В прокуратуре начата проверка по факту произошедшего, в которой принимают участие сотрудники регионального УГИБДД, производящие осмотр места ДТП.