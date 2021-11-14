В Бердске провалившегося под лед рыбака спасли очевидцы происшествия на Бердском заливе

Утром 14 ноября на Бердском заливе в Бердске под лед провалился рыбак. Его удалось спасти с помощью веревки, которую ему кинули другие любители подледного лова.
Видео спасения опубликовали в группе "Рыбалка в Новосибирске" в соцсети "ВКонтакте".
Сначала провалившийся в воду человек пытается самостоятельно выбраться на лед. Потом к терпящему бедствие ползком подбираются двое мужчин с веревками в виде страховки.
Так они вытащили его из воды.
В экстренной службе 112 подтвердили НГС инцидент:
— Был звонок в 10:08. Очевидец сообщил, что на берегу Бердского залива провалился под лед мужчина. Еле его вытянули, он весь мокрый, замерзший бегает по берегу туда-сюда. В ходе разговора сказал, что ничего не нужно, а мужчина побежал домой.