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В Бердске провалившегося под лед рыбака спасли очевидцы происшествия на Бердском заливе

7:08:3211/14/2021
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Сначала спасенный бегал по льду от холода, а потом пошел домой. Помощь спасателей не потребовалась.

Рыбак провалился под лед залива под Новосибирском. Фото: Скриншот «Рыбалка в Новосибирске» / Vk.com

Утром 14 ноября на Бердском заливе в Бердске под лед провалился рыбак. Его удалось спасти с помощью веревки, которую ему кинули другие любители подледного лова.

Видео спасения опубликовали в группе "Рыбалка в Новосибирске" в соцсети "ВКонтакте".

Сначала провалившийся в воду человек пытается самостоятельно выбраться на лед. Потом к терпящему бедствие ползком подбираются двое мужчин с веревками в виде страховки.

Так они вытащили его из воды.

В экстренной службе 112 подтвердили НГС инцидент:

— Был звонок в 10:08. Очевидец сообщил, что на берегу Бердского залива провалился под лед мужчина. Еле его вытянули, он весь мокрый, замерзший бегает по берегу туда-сюда. В ходе разговора сказал, что ничего не нужно, а мужчина побежал домой.

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От редакции

Рановато вышли на подледный лов?

Гость, 14 ноября 2021 7:15:00
Моржанул!
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