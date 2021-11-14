Пьяным оказался водитель провалившейся под землю Toyota Corona в центре Новосибирска: Он пробил ограждения и рухнул в котлован

Стали известны подробности происшествия, которое произошло ранним утром 14 ноября в центре Новосибирска. Как сообщал "Курьер.Среда", автомобиль рухнул к котлован на ул. Семьи Шамшиных.
Toyota Corona проломила ограждение на месте ремонта теплотрассы и упала в вырытую коммунальщиками яму.
Как сообщили в ГИБДД, водитель в момент странного ДТП был в состоянии алкогольного опьянения. Он не получил никаких серьезных травм, только небольшие ссадины.
На место происшествия выезжали полицейские и пожарные. Водителя достали из салона, а следом и автомобиль из котлована. Госавтоинспекторы разбираются в происшествии.