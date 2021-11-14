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14.11
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Пьяным оказался водитель провалившейся под землю Toyota Corona в центре Новосибирска: Он пробил ограждения и рухнул в котлован

7:28:3411/14/2021
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 Он не получил никаких серьезных травм, только небольшие ссадины. Его достали из салона, а потом и сам автомобиль из ямы, вырытой на дороге коммунальщиками.

В ГИБДД рассказали о состоянии водителя, провалившегося на машине в яму. Фото АСТ-54

Стали известны подробности происшествия, которое произошло ранним утром 14 ноября в центре Новосибирска. Как сообщал "Курьер.Среда", автомобиль рухнул к котлован на ул. Семьи Шамшиных.

Toyota Corona проломила ограждение на месте ремонта теплотрассы и упала в вырытую коммунальщиками яму.

Как сообщили в ГИБДД, водитель в момент странного ДТП был в состоянии алкогольного опьянения. Он не получил никаких серьезных травм, только небольшие ссадины.

На место происшествия выезжали полицейские и пожарные. Водителя достали из салона, а следом и автомобиль из котлована. Госавтоинспекторы разбираются в происшествии.

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провалиласькотлованДТПв состоянии алкогольного опьянения
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