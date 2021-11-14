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После серии изнасилований в барах Брюсселя женщины устроили бойкот местному общепиту

8:11:1111/14/2021
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Бельгийские женщины вышли на акции протеста против индустрии питания, которая не может обеспечить безопасность посетительниц.

В Бельгии женщин накачивают наркотиками и насилуют в барах. Фото: © remonews.com

В столице Бельгии 12 ноября прошла массовая акция — на улицу вышли сотни женщин после того, как в барах и клубах произошла целая серия изнасилований. Жительницы Брюсселя решили устроить бойкот местному общепиту из-за того, что те не могут обеспечить безопасность для всех своих посетителей.

Ранее в бельгийских газетах появились сообщения о том, что в местных барах женщин накачивали запрещенными препаратами, после чего насиловали.

- Я здесь, потому что я женщина и, как многие из нас, хочу быть свободной, развлекаться, быть за пределами дома и гулять вне зависимости от времени и чувствовать себя в безопасности, – рассказала одна из участниц.

Вышедшие на протесты жительницы Брюсселя призывают правительство Бельгии обратить внимание на создание безопасного пространства для жителей страны, сообщает RemoNews.

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насилиепротестынаркотики
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