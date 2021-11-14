Продукты со свойствами блокировки коронавируса перечислили врачи. Но волшебную таблетку от ковида пока не придумали

Черный перец может убивать коронавирус, считают петербургские ученые из НИИ цитологии РАН. Вещество, содержащееся в продукте, способно защитить клетки человеческого организма. Об этом «Комсомольской Правде» рассказала главный научный сотрудник учреждения Ольга Остроумова.
Как оказалось, пиперин препятствует заражению коронавирусом. По результатам исследований становится понятно, что вещество, содержащееся в черном перце, не дает развиваться коронавирусу в организме и полностью его уничтожает.
Однако для того, чтобы наступил эффект от черного перца необходимо потреблять его килограммами, настолько мала концентрация пиперина в перце. А если потреблять его помногу, вреда для организма будет больше чем пользы.
В настоящее время пока нет волшебной таблетки из перца, для ее создания необходимы годы исследований. Для защиты от ковида лучшее сочетание - пиперин с куркумином, который содержится в корне куркумы. Оба компонента знакомы людям и есть надежда, что исследования будут результативными.
Редакция «Курьер.Среда» призывает не заниматься самолечением и в случае появления симптомов простуды, которые очень схожи с ковидом, немедленно обращаться в больницу.