Фоторобот возможного убийцы 24-летней девушки составили в СК Новосибирска. Подозреваемого ищут уже три недели

В Новосибирске в рамках расследования уголовного дела по факту убийства девушки криминалисты составили фоторобот предполагаемого убийцы.
Как сообщал "Курьер.Среда", 21 октября в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа 24-летней девушки с признаками насильственной смерти. Тело нашли в квартире дома в Ленинском районе Новосибирска.
Районный следственный отдел СКР по Новосибирской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ - "Убийство". Однако до сих пор подозреваемый в совершении преступления не найден. Между тем, следствие располагает фото мужчины, который, вероятно, причастен к убийству девушки. Его запечатлели камеры наружного наблюдения.
Позже в СК составили фоторобот предполагаемого преступника. Как сообщили сообщили в управлении Следственного комитета по Новосибирской области 14 ноября, расследование убийства девушки продолжается.
-Всем, кто опознает мужчину, просим обратиться к нам по адресу: Новосибирск, ул. Костычева, дом №16, либо сообщить по следующим телефонам: 8 (383) 301-28-77, 8 (383) 203-57-39, 8-913-399-32-96, - попросили в СК.