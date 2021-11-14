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Фоторобот возможного убийцы 24-летней девушки составили в СК Новосибирска. Подозреваемого ищут уже три недели

8:28:3211/14/2021
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21 октября в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа девушки с признаками насильственной смерти. Тело нашли в квартире дома в Ленинском районе.

Узнавших находящегося в розыске человека просят сообщить в СК по НСО. Фото: СУ СКР по Новосибирской области

В Новосибирске в рамках расследования уголовного дела по факту убийства девушки криминалисты составили фоторобот предполагаемого убийцы.

Как сообщал "Курьер.Среда", 21 октября в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа 24-летней девушки с признаками насильственной смерти. Тело нашли в квартире дома в Ленинском районе Новосибирска.

Районный следственный отдел СКР по Новосибирской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ - "Убийство". Однако до сих пор подозреваемый в совершении преступления не найден. Между тем, следствие располагает фото мужчины, который, вероятно, причастен к убийству девушки. Его запечатлели камеры наружного наблюдения.

Позже в СК составили фоторобот предполагаемого преступника. Как сообщили сообщили в управлении Следственного комитета по Новосибирской области 14 ноября, расследование убийства девушки продолжается.

-Всем, кто опознает мужчину, просим обратиться к нам по адресу: Новосибирск, ул. Костычева, дом №16, либо сообщить по следующим телефонам: 8 (383) 301-28-77, 8 (383) 203-57-39, 8-913-399-32-96, - попросили в СК.


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