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Как изменится жизнь россиян после введения QR-кодов, рассказал Гинцбург: Коронавирус перестанет мутировать

9:33:2311/14/2021
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Новые штаммы ковида перестанут появляться после того, как невакцинированные перестанут распространять инфекцию, считает ученый.

Введение QR-кодов предотвратит возникновение новых штаммов. Фото: Pixabay
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В России планируется повсеместное введение QR-кодов для посещения общественных мест. Также ограничения наступят для непривитых во время проезда в транспорте.

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, к каким последствиям приведет введение QR-кодов в общественных местах и в транспорте. Эта мера предотвратит появление новых штаммов COVID-19, объяснил Гинцбург для РИА Новости.

Специалист отметил большую пользу от введения ограничений, так как в этот период может быть остановлено развитие мутаций коронавируса. Непривитые граждане перестанут распространять возбудитель болезни, и она может сойти на нет.

- Те, кто не вакцинированы, не будут находиться в местах массового скопления людей и не будут, соответственно, заражаться, с одной стороны, а с другой стороны, дальше передавать возбудители, и с третьей стороны, соответственно, не будут в результате размножения и передачи заниматься выведением новых эпидемиологически значимых вариантов COVID-19», — подчеркнул глава Центра Гамалеи.

Ранее Гинцбург обратил внимание на эффективность принятых мер, которая может быть достигнута только в том случае, когда вакцинация будет реальной, а не липовой, когда коды попросту продают гражданам.

Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что в правительстве разрабатываются законопроекты по применению QR-кодов в транспорте и общественных местах. При этом переходный период до момента вступления в силу новых правил продлится до 1 февраля 2022 года.

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сертификатыподделкаQR кодкоронавирусНИЦ имени ГамалеиАлександр Гинцбург
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