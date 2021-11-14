Как изменится жизнь россиян после введения QR-кодов, рассказал Гинцбург: Коронавирус перестанет мутировать

В России планируется повсеместное введение QR-кодов для посещения общественных мест. Также ограничения наступят для непривитых во время проезда в транспорте.
Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, к каким последствиям приведет введение QR-кодов в общественных местах и в транспорте. Эта мера предотвратит появление новых штаммов COVID-19, объяснил Гинцбург для РИА Новости.
Специалист отметил большую пользу от введения ограничений, так как в этот период может быть остановлено развитие мутаций коронавируса. Непривитые граждане перестанут распространять возбудитель болезни, и она может сойти на нет.
- Те, кто не вакцинированы, не будут находиться в местах массового скопления людей и не будут, соответственно, заражаться, с одной стороны, а с другой стороны, дальше передавать возбудители, и с третьей стороны, соответственно, не будут в результате размножения и передачи заниматься выведением новых эпидемиологически значимых вариантов COVID-19», — подчеркнул глава Центра Гамалеи.
Ранее Гинцбург обратил внимание на эффективность принятых мер, которая может быть достигнута только в том случае, когда вакцинация будет реальной, а не липовой, когда коды попросту продают гражданам.
Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что в правительстве разрабатываются законопроекты по применению QR-кодов в транспорте и общественных местах. При этом переходный период до момента вступления в силу новых правил продлится до 1 февраля 2022 года.