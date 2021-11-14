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В России менее 39 тыс. человек заразились коронавирусом за сутки на 14 ноября. Смертность остается высокой

9:03:3211/14/2021
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Новых зараженных COVID-19 обнаружили во всех 85 российских регионах. При этом 7,9% из них не имели клинических проявлений болезни.

В России выявили 38 823 новых случая заболевания COVID-19 за сутки на 14 ноября. Фото: Минздрав Новосибирской области
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
В Бердске выявили 15 новых зараженных коронавирусом за сутки на 14 ноября. Болеют ковидом 279 горожан

В Бердске выявили 15 новых зараженных коронавирусом за сутки на 14 ноября. Болеют ковидом 279 горожанНовый антирекорд по суточной смертности от коронавируса зафиксировали в России 13 ноября, заразившихся уже свыше 9 млн человекЕщё 280 новости

За прошедшие сутки на 14 ноября в России выявили 38 823 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в воскресенье в федеральном оперативном штабе.

По официальным данным, новых зараженных COVID-19 обнаружили во всех 85 российских регионах. При этом 7,9% из них не имели клинических проявлений болезни - заболевание протекает бессимптомно. Всего в стране заболели ковидом с начала пандемии (март 2020 года) по 14 ноября 2021-го  9 070 674 человек.

За последние 24 часа зарегистрировано в России 1219 летальных исходов у коронавирусных больных, что меньше, чем сутками ранее - 1241. За тот же период выздоровел 29 821 пациент.

Как сообщал "Курьер.Среда", в Бердске за минувшие сутки зафиксировали 15 новых случаев заболевания новой инфекцией. За все время пандемии заразились 2933 бердчанина.

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