В России менее 39 тыс. человек заразились коронавирусом за сутки на 14 ноября. Смертность остается высокой

За прошедшие сутки на 14 ноября в России выявили 38 823 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в воскресенье в федеральном оперативном штабе.
По официальным данным, новых зараженных COVID-19 обнаружили во всех 85 российских регионах. При этом 7,9% из них не имели клинических проявлений болезни - заболевание протекает бессимптомно. Всего в стране заболели ковидом с начала пандемии (март 2020 года) по 14 ноября 2021-го 9 070 674 человек.
За последние 24 часа зарегистрировано в России 1219 летальных исходов у коронавирусных больных, что меньше, чем сутками ранее - 1241. За тот же период выздоровел 29 821 пациент.
Как сообщал "Курьер.Среда", в Бердске за минувшие сутки зафиксировали 15 новых случаев заболевания новой инфекцией. За все время пандемии заразились 2933 бердчанина.