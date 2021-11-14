Две знаменитые вокалистки встретились на одном шоу, где сделали совместное фото. В программе НТВ Алиса Мон являлась одной из участниц, показывающих удивительные вокальные данные. Именно на эту программу в качестве приглашенной гостьи и пришла Лариса Долина. В тот вечер она исполнила песню Андрея Губина «Улетай».
- Как символично было… Я обняла Ларису и подумала, что имя ее означает «Чайка»! А я про птицу буду петь… Впрочем, обе мы — «птицы певчие» и знаем друг друга 33 года! Подумать только… — написала певица своем Instagram-аккаунте.
В тот раз Алисе не удалось победить, однако ее поклонники не сомневаются в успехе своего кумира, они назвали наслаждением впечатление от участия Алисы в шоу.
Алиса Мон — звезда 1990-х. Она покорила публику исполнением таких хитов как «Подорожник-трава» и «Алмаз». Певица очень неожиданно пропала со сцены, несмотря на пик популярности. Оказалось, что она переехала жить в глубинку к родителям.
Ранее «Курьер.Среда» писал, через что пришлось пройти певице, спасаясь от гнева мужа-продюсера.