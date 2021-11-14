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Отказавшиеся от вакцинации медики «скорой» заразились коронавирусом. Они хотели уволиться из-за принуждения к прививке

11:48:5811/14/2021
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Ранее 27 сотрудников скорой помощи написали заявления об увольнения из-за принудительной вакцинации. Они говорили, что работают в ковидных отделениях и не заражаются.

Три сотрудника "скорой" из Облучья заразились ковидом. Фото: Flickr
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В Еврейской автономной области три сотрудника «скорой помощи» заразились коронавирусом. Новые зараженные — из числа медиков, ранее писавших заявления об увольнении из-за принудительной вакцинации. Об этом стало известно из сообщения регионального депздрава.

Ранее в регионе сотрудники «скорой» отозвали заявления об увольнении, об этом стало известно 6 ноября.

В конце октября в Облучье Еврейской автономной области 15 сотрудников «скорой помощи» написали заявления об увольнении. Их принуждали вакцинироваться, в случает отказа медиков ждало отстранение от работы без выплаты зарплаты.

Фельдшеры и медсестры отказывались делать прививки мотивировав нежелание долгим контактом с зараженными. Они говорили что подрабатывают в ковидных отделениях и не заболели. Об этом ранее писал «Курьер.Среда».

В Бердске, как сообщал "Курьер.Среда", массово отказались от вакцинации сотрудники художественной школы "Весна" и Комбината бытовых услуг.

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скораязаражениемедикиВакцинация.
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