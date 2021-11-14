Отказавшиеся от вакцинации медики «скорой» заразились коронавирусом. Они хотели уволиться из-за принуждения к прививке

В Еврейской автономной области три сотрудника «скорой помощи» заразились коронавирусом. Новые зараженные — из числа медиков, ранее писавших заявления об увольнении из-за принудительной вакцинации. Об этом стало известно из сообщения регионального депздрава.
Ранее в регионе сотрудники «скорой» отозвали заявления об увольнении, об этом стало известно 6 ноября.
В конце октября в Облучье Еврейской автономной области 15 сотрудников «скорой помощи» написали заявления об увольнении. Их принуждали вакцинироваться, в случает отказа медиков ждало отстранение от работы без выплаты зарплаты.
Фельдшеры и медсестры отказывались делать прививки мотивировав нежелание долгим контактом с зараженными. Они говорили что подрабатывают в ковидных отделениях и не заболели. Об этом ранее писал «Курьер.Среда».
В Бердске, как сообщал "Курьер.Среда", массово отказались от вакцинации сотрудники художественной школы "Весна" и Комбината бытовых услуг.