СК проверяет факт смерти третьеклассницы в Новосибирске: Экспертиза не нашла криминала в гибели ребенка

Следственный комитет начал проверку по факту гибели девочки, которую нашли мертвой в ее квартире в ночь на воскресенье.
Уже установлено, что ее смерть не была насильственной, рассказали в региональном управлении СК 14 ноября.
-Следственными органами управления СКР по Новосибирской области по факту смерти 8-летнего ребенка в квартире в Ленинском районе Новосибирска проводится доследственная проверка. По результатам проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что причина смерти не носит криминальный характер, - сообщили в ведомстве.
Как сообщал "Курьер.Среда", тело 8-летней девочки обнаружили в одном из домов Горского микрорайона. Ребенок без признаков жизни лежал в коридоре. При этом известно, что третьеклассница не имела каких-либо хронических заболеваний. Однако ее мать рассказал, что перед смертью дочь жаловалась на сильную головную боль - еще с утра субботы.