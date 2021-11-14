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СК проверяет факт смерти третьеклассницы в Новосибирске: Экспертиза не нашла криминала в гибели ребенка

9:49:3911/14/2021
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Ребенок без признаков жизни лежал в коридоре. Известно, что третьеклассница не имела каких-либо хронических заболеваний. Но ее мать рассказал, что перед смертью дочь жаловалась на сильную головную боль.

человек
Следственный комитет выясняет причины смерти ребенка в Новосибирске. Фото: СКР
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Мертвой нашли 8-летнюю девочку в ее квартире в Новосибирске: Накануне она жаловалась на сильные головные боли

Мертвой нашли 8-летнюю девочку в ее квартире в Новосибирске: Накануне она жаловалась на сильные головные болиПервоклассница умерла в ковидном госпитале: Девочка попала в больницу в тяжелейшем состоянии на КубаниЕщё 1086 новости

Следственный комитет начал проверку по факту гибели девочки, которую нашли мертвой в ее квартире в ночь на воскресенье.

Уже установлено, что ее смерть не была насильственной, рассказали в региональном управлении СК 14 ноября.

-Следственными органами  управления СКР по Новосибирской области по факту смерти 8-летнего ребенка в квартире в Ленинском районе Новосибирска проводится доследственная проверка. По результатам проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что причина смерти не носит криминальный характер, - сообщили в ведомстве.

Как сообщал "Курьер.Среда", тело 8-летней девочки обнаружили в одном из домов Горского микрорайона. Ребенок без признаков жизни лежал в коридоре. При этом известно, что третьеклассница не имела каких-либо хронических заболеваний. Однако ее мать рассказал, что перед смертью дочь жаловалась на сильную головную боль - еще с утра субботы.

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