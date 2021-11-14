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Скончались 32-летняя женщина от коронавируса и еще 12 пациентов за сутки на 14 ноября в Новосибирской области

10:26:4111/14/2021
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Вместе с тем, в регионе отмечается некоторое снижение суточного прироста зараженных. В ковидных госпиталях области лежат 3892 пациента, в их числе 50 детей.

397 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки. Фото: Минздрав Новосибирской области
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Продукты со свойствами блокировки коронавируса перечислили врачи. Но волшебную таблетку от ковида пока не придумалиВ России менее 39 тыс. человек заразились коронавирусом за сутки на 14 ноября. Смертность остается высокойЕщё 282 новости

Новые данные о ситуации с коронавирусом в Новосибирской области обнародовал в воскресенье региональный оперативный штаб.

Судя по цифрам, заболеваемость несколько снижается, хотя смертность от  COVID-19 по-прежнему остается достаточно высокой.

За сутки на 14 ноября в Новосибирской области выявили 397 новых заразившихся коронавирусной инфекцией. Накануне их было 402. А антирекорд по суточному приросту был отмечен в пятницу, когда в регионе зафиксировали 407 новых случаев.

Всего в Новосибирской области зарегистрировано 76 366 заболевших, среди них 7721 ребенок.

А вот выздоровели за минувшие сутки всего  92 пациент с (55 830 с начала пандемии).

По сообщению оперштаба, жертвами коронавируса за 24 часа стали 13 жителей Новосибирской области.

Умерли мужчины в возрасте 55, 59, 66, 67, 80 лет, 83 года, 89 лет, а также женщины, которым было 32 года, 57 лет, 63 и 74 года, 77 и 80 лет.

-Всего в регионе от коронавируса умерли 3566 человек, - уточнили в оперативном штабе.

В ковидных госпиталях региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него сейчас лежат 3892 пациента, в их числе 50 детей.

В реанимациях находятся 364 человека, среди них 59 тяжелых больниых, которые подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщал "Курьер.Среда", в Бердске за минувшие сутки выявили 15 новых случаев заболевания коронавирусом. Сейчас болеют этим заболеванием 272 бердчанина.

Отметим, что снижение заболеваемости отмечено и в целом по России, как и число летальных исходов.

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