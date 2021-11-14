Скончались 32-летняя женщина от коронавируса и еще 12 пациентов за сутки на 14 ноября в Новосибирской области

Новые данные о ситуации с коронавирусом в Новосибирской области обнародовал в воскресенье региональный оперативный штаб.
Судя по цифрам, заболеваемость несколько снижается, хотя смертность от COVID-19 по-прежнему остается достаточно высокой.
За сутки на 14 ноября в Новосибирской области выявили 397 новых заразившихся коронавирусной инфекцией. Накануне их было 402. А антирекорд по суточному приросту был отмечен в пятницу, когда в регионе зафиксировали 407 новых случаев.
Всего в Новосибирской области зарегистрировано 76 366 заболевших, среди них 7721 ребенок.
А вот выздоровели за минувшие сутки всего 92 пациент с (55 830 с начала пандемии).
По сообщению оперштаба, жертвами коронавируса за 24 часа стали 13 жителей Новосибирской области.
Умерли мужчины в возрасте 55, 59, 66, 67, 80 лет, 83 года, 89 лет, а также женщины, которым было 32 года, 57 лет, 63 и 74 года, 77 и 80 лет.
-Всего в регионе от коронавируса умерли 3566 человек, - уточнили в оперативном штабе.
В ковидных госпиталях региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него сейчас лежат 3892 пациента, в их числе 50 детей.
В реанимациях находятся 364 человека, среди них 59 тяжелых больниых, которые подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Как сообщал "Курьер.Среда", в Бердске за минувшие сутки выявили 15 новых случаев заболевания коронавирусом. Сейчас болеют этим заболеванием 272 бердчанина.
Отметим, что снижение заболеваемости отмечено и в целом по России, как и число летальных исходов.