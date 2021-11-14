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Мачеха запытала до смерти маленького пасынка из желания больше времени поводить с его отцом

10:49:5611/14/2021
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Мальчика довели до такого состояния, что он не мог самостоятельно держать стакан с водой. Отец погибшего ребенка тоже причастен к издевательствам.

В Британии мачеха сгубила ребенка. Фото: thesun.co

В британском графстве Уэст-Мидлендс 32-летняя мачеха жестоко расправилась со своим пасынком, который, как она считала, мешал ей в отношениях с его отцом. Труп малыша нашли в доме, где жила семья, в июне 2020 года, сообщили в издании The Sun.

Как стало известно после заключения судмедэкспертов, Артур Лабинджо-Хьюз получил серьезное повреждение мозга и от него скончался. Мачеха мальчика Эмма Тастин постоянно избивала ребенка, не давала ему еды, кормила солью и подвергала пыткам.

Следователи выяснили, что женщина сильно тряхнула ребенка и со всей силы ударила его о некую твердую поверхность. Она объяснила свой поступок тем, что мальчик мешал ей жить с его отцом.

Свидетели сообщили, что незадолго до смерти у ребенка была сильная слабость. Он не мог самостоятельно пить воду из стакана — настолько у него не было сил.

Женщина оправдывает себя и ссылается на то, что Артур плохо себя вел. В ходе расследования оказалось, что мачеха могла оставить мальчика на 14 часов в одиночестве, чтобы не заботиться о нем.

Как стало понятно на судебном процессе, отец маленького Артура тоже причастен к издевательствам над сыном.

Мама четверых детей и 29-летний отец ребенка отрицают убийство.

Присяжным дали послушать сообщения между Хьюзом и Тастином, в которых она назвала Артура «сатаной», и он сказал ей «заткнуть ему рот или что-то в этом роде».

Она отрицает, что когда-либо действовала в соответствии с этими инструкциями.

Судебный процесс продолжается.

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смерть ребенкамачехамешал отношениям
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