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11-классник погиб при разборе боеприпасов у себя в квартире: Один снаряд взорвался в руках

11:29:5211/14/2021
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17-летний школьник подорвался в Подольске. Следствие выясняет, откуда у подростка боеприпасы и не изготавливал ли он взрывное устройство.

В Подольске в квартире произошел взрыв. Фото: Piqsels

В Подольске начата доследственная проверка после гибели 17-летнего школьника. Он погиб в результате взрыва, произошедшего во время разбора собранных боеприпасов. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы СУ СКР по Московской области.

-По предварительным данным следствия, 12 ноября 2021 года подросток, находясь в своей комнате разбирал найденные ранее боеприпасы. Один из них сдетонировал и причинил школьнику травмы, не совместимые с жизнью, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о гибели 11-классника, который находился в своей квартире на улице Пионерской в Подольске, тогда сообщили, что он мог изготавливать взрывное устройство, и снаряд взорвался у него в руках.

В настоящее время следователи ведут опрос соседей и родителей погибшего подростка. Выясняется, откуда у школьника могли быть боеприпасы. По факту смерти несовершеннолетнего начата проверка в региональной прокуратуре.

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взрывсмерть подросткабоеприпасы
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