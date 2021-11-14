11-классник погиб при разборе боеприпасов у себя в квартире: Один снаряд взорвался в руках

В Подольске начата доследственная проверка после гибели 17-летнего школьника. Он погиб в результате взрыва, произошедшего во время разбора собранных боеприпасов. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы СУ СКР по Московской области.
-По предварительным данным следствия, 12 ноября 2021 года подросток, находясь в своей комнате разбирал найденные ранее боеприпасы. Один из них сдетонировал и причинил школьнику травмы, не совместимые с жизнью, - сказано в сообщении ведомства.
Ранее в СМИ появилась информация о гибели 11-классника, который находился в своей квартире на улице Пионерской в Подольске, тогда сообщили, что он мог изготавливать взрывное устройство, и снаряд взорвался у него в руках.
В настоящее время следователи ведут опрос соседей и родителей погибшего подростка. Выясняется, откуда у школьника могли быть боеприпасы. По факту смерти несовершеннолетнего начата проверка в региональной прокуратуре.