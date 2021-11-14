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Новогодние гадания в ночь на 31 декабря 2021: что предскажут пять ярких ритуалов каждому участнику праздничного застолья

4:45:4811/14/2021
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Гадания в новогоднюю ночь помогут вам предсказать свою судьбу на предстоящий 2022 год.

Новогодние гадания являются самыми интересными и правдоподобными по своим предсказаниям. Фото: Pixabay.com
Новогодние гадания являются самыми интересными и правдоподобными по своим предсказаниям. Фото: Pixabay.com

Новогодняя ночь кажется многим людям временем волшебства и чудес, когда все мечты смогут исполниться по щелчку пальца. Частично это так, ведь время перехода одного года к другому наделено особой энергетикой, которая способствует проведению различных гаданий и ритуалов. Однако в момент мечты исполниться не смогут, но отследить их перспективу с помощью магического вмешательство можно и даже нужно.

Новогодние гадания в ночь на 31 декабря 2021 года.

Существует несколько беспроигрышных гаданий, которые можно провести в краткие сроки и получить лаконичный и четкий результат.

Карты.
Чтобы узнать, какая перспектива ждет вас в предстоящем году Водяного тигра, можно обратиться к картам. Чтобы результат был наиболее действенный, перетасуйте карты и положите их под подушку в ночь с 30 на 31 декабря. Затем утром, по пробуждению, возьмите колоду и наугад достаньте одну карту. Полученная вами масть будет истолковываться следующим образом:
Червовая карта: в будущем году вас ждет успех в делах любви и отношений с близкими.
Бубновая карта: будет большой финансовый успех или повышение доходов.
Крестовая карта: ваш предстоящий год будет богат на перспективные встречи и знакомства, благодаря которым вы обрастете новыми связями.
Пиковая карта: готовьте себя морально и физически к множеству трудностей, для решения которых вам необходимы силы и смекалка.

Гадание на суженного.
Если вы хотите узнать, как будет выглядеть ваша будущая любовь, то гадание на суженного в эту ночь для вас. Перед сном в новогоднюю ночь наполните прозрачный стакан водой, а сверху поперек краев положите деревянную палочку. Поставьте стакан с палочкой под кровать, желательно по центру и ложитесь спать. Считается, что в эту ночь во сне вы сможете четко и ясно увидеть свою будущую любовь и судьбу.

Гадание с помощью монет.
Если вы хотите узнать, каким будет ваше финансовое состояние в наступающем году, то гадание с помощью монет прекрасно подойдет вам. Перетасуйте карты и разделите их на три одинаковые стопки. Затем возьмите одну приглянувшуюся вам стопку и ищите в ней тузы. Количество тузов в стопке скажет вам, как будет обстоять ситуация с деньгами в новом 2022 году.
4 туза: ваши финансы будут как никогда на высоте, будут постоянные прибыли и удачные сделки.
3 туза: дела с финансами будут благополучными, однако, чтобы ни в чем не нуждаться, нужно приложить больше усилий.
2 туза: постарайтесь побороться со своей ленью и тогда дела с деньгами будут стабильны.
1 туз: на текущей работе вам не видать успеха и премий, поэтому вселенная говорит, что вам пора сменить работу или свое профессиональное направление.
Ни одного туза: ситуация с финансами будет очень плохой.

Гадание с помощью зеркала.
Зеркало давно является особым магическим атрибутом, запечатывающим в себе особую энергетику. Именно поэтому зеркало отлично подходит для разных ритуалов. Также зеркало способно прекрасно предсказывать будущую ситуацию с финансами. Облейте зеркало в новогоднюю ночь водой и вынесите на улицу, положив на какую-либо поверхность, где вода может замерзнуть. Пусть зеркало пролежит там всю новогоднюю ночь. Затем утром верните зеркало домой и посмотрите, какие узоры образовались на стекле. Если на зеркале образовались круги, то это сулит вам скорое богатство. Если же поверхность вся исписана углами и ломанными линиями, то это сулит вам убытки и глобальные траты.

Гадание по звукам. Различные звуки смогут предсказать вам дальнейшую судьбу, а также не требуют особенных усилий для подготовки к гаданию. Перед сном 31 декабря озвучьте вопрос, который вас волнует, а затем утром 1 января, не вставая с кровати, прислушайтесь к звукам вокруг. Если вы услышали лай собак, то это сулит скорую встречу со своей судьбой. Если за окном слышно пение птиц, то следует в скором времени ожидать много приятных новостей. Если слышен колокольный звон, то он сулит скорое пополнение в семье или даже свадьбу. Если за коном ругаются люди, то такой звук часто сулит неприятности. Смех ребенка сулит успех и удачу во всех делах, а также счастье.

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