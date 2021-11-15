Ольгу Бузову попытались занести на руках в ресторан и уронили на лестницу

Популярная певица Ольга Бузова столкнулась с неприятностью, когда приехала на день рождения своего товарища. Друг звезды встретил ее, обняв, и попытался поднять на руки, чтобы занести в ресторан. Когда молодой человек и девушка подошли к ступеням заведения, молодой человек споткнулся и уронил Бузову.
Видео с инцидентом появилось на просторах интернета. На нем видно, как Бузова падает на спину, а державший ее мужчина остается на ногах. Сообщается, что звезда не пострадали и через некоторое время ей удалось спокойно оказаться внутри заведения.
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