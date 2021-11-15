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Ольгу Бузову попытались занести на руках в ресторан и уронили на лестницу

1:51:5011/15/2021
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К счастью, телеведущая смогла зайти в ресторан на своих ногах.

Ольгу Бузову уронил на лестнице собственный друг. Фото:Pixabay.com

Популярная певица Ольга Бузова столкнулась с неприятностью, когда приехала на день рождения своего товарища. Друг звезды встретил ее, обняв, и попытался поднять на руки, чтобы занести в ресторан. Когда молодой человек и девушка подошли к ступеням заведения, молодой человек споткнулся и уронил Бузову.

Видео с инцидентом появилось на просторах интернета. На нем видно, как Бузова падает на спину, а державший ее мужчина остается на ногах. Сообщается, что звезда не пострадали и через некоторое время ей удалось спокойно оказаться внутри заведения.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал о шести физических проявлениях стресса, которые нельзя игнорировать. Эксперты заявили, что если уровень вашего стресса влияет на кожу или на сон, вам необходимо обратиться к специалисту за помощью.

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падениересторанПевица.Ольга Бузова
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