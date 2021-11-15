Для самых смелых красивые и добрые открытки в День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью 15 ноября

Примите нынче поздравленье
С днем создания подразделенья,
Что с преступностью сражается везде.
(Пускай она и организована на высоте).
Вам всех преступников поймать желаю,
Любые висяки раскрыть легко.
Пускай следы, улики помогают,
На службе пусть все будет хорошо.
***
Я вас, сотрудников РУБОП,
Сегодня поздравляю,
Ну а желаю вам я, чтоб
Стихи о вас слагали,
Ведь польза ваша для страны
Огромна, непомерна,
Вы нам, конечно же, нужны —
Учтите непременно,
Борясь с преступностью в стране
Всегда вы побеждайте,
И будьте счастливы вдвойне,
И званья получайте!
***
Преступность на планете не уснет, Пока с ней силою огромной не сражаться, И есть у нас такая сила — гнет Ее заставит всех рецидивистов сдаться. Наш поздравок серьезен до предела, Ведь служба эта — так опасна, не чета Тем людям, что спокойно в офисе сидели, Когда преступность осаждала города.
Стихи: Поздравок
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