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Для самых смелых красивые и добрые открытки в День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью 15 ноября

12:15:5111/15/2021
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5 ноября 1988 года Приказом МВД Советского Союза № 0014 «О создании управления по борьбе с организованной преступностью» было организовано 6-е управление МВД СССР. Эта дата и стала точкой отсчета в формировании данных подразделений.

День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью

Примите нынче поздравленье
С днем создания подразделенья,
Что с преступностью сражается везде.
(Пускай она и организована на высоте).

Вам всех преступников поймать желаю,
Любые висяки раскрыть легко.
Пускай следы, улики помогают,
На службе пусть все будет хорошо.

***

Я вас, сотрудников РУБОП,
Сегодня поздравляю,
Ну а желаю вам я, чтоб
Стихи о вас слагали,

Ведь польза ваша для страны
Огромна, непомерна,
Вы нам, конечно же, нужны —
Учтите непременно,

Борясь с преступностью в стране
Всегда вы побеждайте,
И будьте счастливы вдвойне,
И званья получайте!

***

Преступность на планете не уснет, Пока с ней силою огромной не сражаться, И есть у нас такая сила — гнет Ее заставит всех рецидивистов сдаться. Наш поздравок серьезен до предела, Ведь служба эта — так опасна, не чета Тем людям, что спокойно в офисе сидели, Когда преступность осаждала города.

Стихи: Поздравок
Открытка: pozdravlyamba.ru

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