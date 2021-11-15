Каким женщинам с длительным течением COVID-19 может потребоваться целенаправленная реабилитация и для чего

Женщины с длительным периодом COVID19 испытывают нарушения сердечного ритма в ответ на физическую нагрузку, и это может ограничивать не только переносимость упражнений, но и свободную физическую активность.
С учетом большей распространенности возрастной физической инвалидности среди женщин по сравнению с мужчинами эти результаты подчеркивают необходимость целевых программ реабилитации для управления последствиями постоянных проблем с сердцем и легкими у женщин с сохраняющимися симптомами, связанными с COVID-19, пишет medicalxpress.com.
Это согласно новому исследованию, опубликованному сегодня в журнале Experimental Physiology физиологического общества.
Доктора Стивен Дж. Картер и Марисса Н. Баранаускас, физиологи из Университета Индианы в Блумингтоне, США, сообщают о существенных различиях в ответах на частоту сердечных сокращений и восстановлении после 6-минутной ходьбы у женщин через несколько месяцев после легкой или умеренной атипичной пневмонии. 2 по сравнению с неинфицированным контролем.
Контрольная и экспериментальная группы были сопоставлены по возрасту и индексу массы тела, что дало большую уверенность в том, что настоящие результаты были связаны с длительным синдромом COVID, а не с основными различиями, связанными со старением или ожирением.
В частности, частота сердечных сокращений среди участников SARS-CoV-2 была снижена во время физических нагрузок, а восстановление (то есть замедление частоты сердечных сокращений до исходного уровня) было отложено после нагрузки, несмотря на аналогичное пройденное расстояние и оценку воспринимаемой нагрузки до контролирует.
Женщины, сообщавшие об одышке или болях в суставах/мышцах, и во время тестирования достигли более низкой доли прогнозируемого 6-минутного тестового расстояния ходьбы по сравнению с контрольной группой, а также участниками SARS-CoV-2, которые активно не испытывали таких симптомов.
Кроме того, более аномальные реакции сердечного ритма были связаны с большим количеством дней одышки в начале болезни и меньшей способностью к газообмену в легких.
Хотя мужской пол связан с повышенной тяжестью симптомов COVID-19 и повышением смертности, недавние отчеты показывают, что женщины могут быть более восприимчивыми к определенным ограничениям, связанным с легкими, через несколько месяцев после выздоровления.
До этого исследования данные о госпитализации из Mayo Clinic Proceedings уже указывали, что женщины в 3: 1 чаще обращаются за лечением от стойких симптомов после положительного диагноза COVID-19.
Однако влияние этих стойких нарушений на физическое функционирование людей, выздоравливающих от COVID-19 от легкой до умеренной степени тяжести, еще не изучено.
Доктора Картер и Баранаускас изучали женщин, живущих в американском штате Индиана, с положительным диагностическим тестом на SARS-CoV-2 как минимум через 1 месяц после острого заболевания.
Затем была набрана контрольная группа, состоящая из женщин, у которых никогда не было положительных результатов на SARS-CoV-2, и была сопоставлена с участниками группы SARS-CoV-2 на основе возраста и индекса массы тела.
Женщины, у которых в анамнезе были серьезные заболевания легких (например, ХОБЛ, эмфизема), сердечные заболевания (например, инсульт, сердечный приступ) или сообщавшие о курении / употреблении табачных изделий в течение последних 6 месяцев, были исключены из участия.
Перечень симптомов COVID-19, проявившихся в начале заболевания, а также сведения о времени с момента постановки диагноза и учреждении, в котором были собраны результаты диагностических тестов.
В тот же день участники завершили серию стандартных функциональных тестов легких и 6-минутную прогулку в Школе общественного здравоохранения Университета Индианы в Блумингтоне в соответствии с рекомендациями Американского торакального общества / Европейского респираторного общества.
Значения теста функции легких были представлены в виде процента от прогнозируемого эталона (для возраста, роста, пола и этнической принадлежности), полученного из самых последних эталонных уравнений Глобальной инициативы по функции легких. Значения ниже нижнего предела нормы были определены как отклонения от нормы.
После не менее 10 минут отдыха сидя перед тестом с 6-минутной ходьбой собирали данные о частоте пульса в состоянии покоя, артериальном давлении, количестве кислорода в крови и оценке воспринимаемой одышки.
Участников проинструктировали пройти как можно дальше во время теста, но не получили никаких других поощрений.
Сразу после теста оценивали частоту сердечных сокращений после тренировки, уровень кислорода в крови, оценки воспринимаемой одышки и оценки воспринимаемой нагрузки.
Затем рассчитывали восстановление частоты пульса как разницу в частоте пульса сразу после тренировки для каждой минуты восстановления. Расстояние, пройденное за 6-минутный период, было нормализовано до прогнозируемых значений (для возраста, роста, пола, веса и частоты сердечных сокращений).
Учитывая ретроспективный характер этой работы, невозможно определить возможность недиагностированных патологий легких или сердца, которые существовали до инфекции SARS-CoV-2. Кроме того, возможно, что люди, включенные в контрольную группу, могли иметь бессимптомную инфекцию SARS-CoV-2.
Поскольку менопауза связана с большей распространенностью рестриктивных аномалий легких, важно отметить, что доля женщин, у которых средний возраст менопаузы превышает средний возраст (51 год), была аналогичной для SARS-CoV-2 (79%) и контрольной группы (81 год). %) группы.
Действительно, в исследовании не контролировался менопаузальный статус или уровень гормонов. Учитывая, что многие пациенты, обращающиеся за лечением от стойких симптомов COVID-19, были женщинами в возрасте от 40 до 45 лет, вполне возможно, что гормональные изменения во время менопаузального перехода могут повысить восприимчивость к развитию стойких симптомов, связанных с COVID-19.
Следовательно, аномалии, наблюдаемые в нынешней когорте преимущественно женщин в постменопаузе, не могут быть распространены на мужчин или более молодых женщин, выздоравливающих от COVID-19.
Комментируя исследование, д-р Стивен Дж. Картер сказал: «Учитывая большую распространенность возрастной физической инвалидности среди женщин по сравнению с мужчинами, наши результаты показывают, что целевая программа реабилитации может быть особенно полезной для женщин и других затронутых групп. стойкими симптомами COVID-19, что способствует выздоровлению и сводит к минимуму предрасположенность к ухудшению физического состояния ».