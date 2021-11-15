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Симптомы анемии: почему вы мерзнете зимой и как избежать болезненного озноба

8:00:0511/14/2021
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Когда по телу переносится недостаточно кислорода, люди могут страдать от многочисленных симптомов.

Анемия - это состояние, при котором вам не хватает здоровых эритроцитов, чтобы доставлять достаточное количество кислорода к мышцам и тканям вашего тела. Фото: Pixabay.com

Зима, естественно, заставляет нас чувствовать себя холоднее, но у пациентов с анемией может развиться еще более тяжелый случай озноба. Как узнать, есть ли у вас анемия, и как бороться с симптомами?

Анемия - это состояние, при котором вам не хватает здоровых эритроцитов, чтобы доставлять достаточное количество кислорода к мышцам и тканям вашего тела. Состояние может быть вызвано рядом причин, включая дефицит железа, хронические заболевания, инфекции или прием некоторых лекарств, пишет express.co.uk.

Когда по телу переносится недостаточно кислорода, люди могут страдать от многочисленных симптомов, которые, по словам эксперта по питанию и основателя организации «За нестареющие» Даниэля Переса Видаля, могут ухудшаться в зимние месяцы.

Общие симптомы анемии включают головокружение, головокружение, головные боли, слабость и усталость, а также боли в костях.

В частности, г-н Видал говорит, что пациенты с анемией могут чувствовать падение температуры еще сильнее в холодные месяцы.

Это особенно чувствуется в руках и ногах, где телу трудно поддерживать тепло.

Что вызывает анемию?

Анемия может возникнуть из-за ряда различных факторов.

Они могут включать:

Неадекватное диетическое питание.
Потеря крови.
Повышенная потребность в железе, например, при грудном вскармливании или во время скачка роста в подростковом возрасте.
Упражнение.
Неспособность усваивать железо.
Хронические заболевания, например, болезнь почек.

Как лечится анемия?

Увеличение потребления железа может быть одним из естественных способов побороть анемию, если она возникла в результате дефицита.

Посещение вашего терапевта обычно определяет причину анемии.

Г-н Видал сказал: «Практикующему врачу необходимо будет определить, что является причиной дефицита железа у человека, например, мальабсорбция, неправильная диета или даже обильные месячные.

«Если причина дефицита железа связана с неправильным питанием, очевидное решение - регулировать уровень железа, употребляя больше зелени и богатых железом продуктов и / или добавляя их.

«Витамин C увеличивает абсорбцию железа, а комплекс B вместе с пробиотиками улучшит вашу сопротивляемость».

Национальная служба здравоохранения заявляет, что причина анемии в конечном итоге определяет наилучшее лечение.

В NHS заявили: «Во многих случаях лечение, назначенное врачом, может быть таким же простым, как таблетки железа.

«В других ситуациях это может быть курс конкретных витаминов или более сложное лечение, такое как переливание эритроцитов, внутривенное введение железа или ЭПО (эритропоэтин).

«Может также потребоваться лечение любого основного заболевания.

«Если вам поставили диагноз анемия или железодефицитная анемия, важно, чтобы за вами наблюдал терапевт.

«Это можно сделать, регулярно сдавая анализы крови».

Однако г-н Видаль также отметил, что стресс может ухудшить симптомы у некоторых пациентов.

Он сказал: «Стресс - важный фактор риска, которого следует избегать при лечении анемии.

«Женьшень - это адаптогенная трава, которая помогает лучше справляться со стрессом, поскольку поддерживает селезенку и снижает уровень кортизола.

«Чашку горячего крепкого чая из конопли за ужином превосходно благодаря содержанию CBDa и его действию на рецепторы серотонина».

Как бороться с холодом?

Ношение слоев.

Один из самых простых и эффективных способов борьбы с холодом - это надевать джемперы, пальто, носки, шапки и шарфы. Эти зимние вещи сохранят тепло.

Продолжай двигаться.

Движение генерирует тепло тела, поскольку упражнения активизируют мышцы, которые, в свою очередь, выделяют тепло.

Движение в жаркой среде вызывает потоотделение, но в холодных условиях помогает бороться с холодом и уменьшает дрожь.

Держите свое жилое пространство в тепле.

Когда вы выходите из дома, вам будет тепло, и вам будет намного легче оставаться в тепле на улице.

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советыанемияпричиныознобкак боротьсяСимптомы.NHSДаниэль Перес Видал
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