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Астрономы нашли непонятный объект в центре Млечного Пути, который блокирует космические лучи

8:30:0211/14/2021
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В галактике насчитывается до 400 миллиардов звезд, и считается, что в большинстве систем есть по крайней мере одна планета, но, вероятно, несколько планет.

Исследователи из Китайской академии наук обнаружили, что плотность космических лучей в центральной молекулярной зоне значительно ниже, чем в окружающем «море» космических лучей. Фото: Pixabay.com

Астрономы обнаружили присутствие в центре галактики Млечный Путь, которое блокирует космические лучи. Плотность космических лучей в центральной молекулярной зоне намного ниже, чем в окружающем «море». Возможно, солнечные массы в CMZ являются молекулярными облаками и блокируют космические лучи. Ученые изучили данные телескопа Fermi Large Area Telescope, чтобы сделать свои выводы.

Астрономы обнаружили странное присутствие в центре галактики Млечный Путь, которое блокирует космические лучи, которые они не совсем понимают, пишет dailymail.co.uk.

Исследователи из Китайской академии наук обнаружили, что плотность космических лучей в центральной молекулярной зоне (ЦМЗ) значительно ниже, чем в окружающем «море» космических лучей.

Возможно, что солнечные массы в CMZ (их около 60 миллионов) действительно являются молекулярными облаками и блокируют космические лучи.

«Мы пришли к выводу, что CMZ действительно должна играть роль в блокировании проникновения космических лучей в самую центральную область», - пишут исследователи в своем исследовании.

Несколько механизмов могут препятствовать проникновению космических лучей в молекулярные облака, такие как эффект сжатия магнитного поля и самовозбуждающаяся турбулентность магнитогидродинамики».

«По аналогии с эффектом солнечной модуляции, когда низкоэнергетические <космические лучи> блокируются за пределами солнечной системы магнитным полем, связанным с солнечными ветрами, мы кратко обсуждаем подавление проникновения космических лучей в CMZ».

CMZ является домом для сложных гигантских молекулярных облаков, типа межзвездных облаков, которые позволяют образовывать молекулы, обычно водород.

В прошлом году НАСА сделало инфракрасное изображение центра галактики на расстоянии более 600 световых лет с помощью стратосферной обсерватории для инфракрасного астрономического телескопа.

Более подробно наблюдая космические лучи, астрономы могут больше узнать о физике и о том, как существует Млечный Путь, когда космические лучи отражаются по всему глубокому космосу.

Исследователи изучили данные телескопа Fermi Large Area Telescope, чтобы сделать свои выводы.

Космические лучи до сих пор полностью не изучены, но считается, что они являются частицами, которые похожи на протоны и могут ускоряться благодаря определенным небесным объектам, таким как черные дыры или сверхновые.

Исследователи знают, что в центре Млечного Пути есть сверхмассивная черная дыра - Стрелец A - даже если они никогда не видели ее. Возможно, что Стрелец A играет некоторую роль в этом блокировании, даже если черные дыры являются естественными мацераторами, признают исследователи.

«Скорее всего, Стрелец A * был более активен в прошлом и разгонял космические лучи до энергии ПэВ, которые диффундируют наружу и сталкиваются с молекулярным газом, производя энергичные γ-лучи.

«Наконец, ожидается присутствие компонента γ-лучей от взаимодействий между морем КЛ и материалами в области GC, что, однако, не рассматривается должным образом в некоторых анализах».

Исследование было недавно опубликовано в научном журнале Nature Communications.

МОЛОЧНЫЙ ПУТЬ: ГАЛАКТИКА, КОТОРАЯ РОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ

Млечный Путь - это спиральная галактика с перемычкой между 100 000 и 200 000 световых лет в поперечнике с диском из темной материи на внешнем крае, простирающимся почти на два миллиона световых лет.

Это часть Местной группы галактик, второй по величине после Андромеды, которые входят в сверхскопление Девы, которое само является частью гораздо более крупного сверхскопления Ланиакея.

Можно сказать, что мы находимся на Земле, Западном спиральном рукаве, Галактике Млечный Путь, Местной группе, Сверхскоплении Девы, Сверхскоплении Ланиакеи.

В галактике насчитывается до 400 миллиардов звезд, и считается, что в большинстве систем есть по крайней мере одна планета, но, вероятно, несколько планет.

В центре галактики находится сверхмассивная черная дыра, известная как Стрелец A, которая примерно в четыре миллиона раз превышает массу Солнца.

Считается, что около 90 процентов галактической массы составляет темная материя, форма материи, которую нельзя напрямую обнаружить с помощью современных технологий, но считается, что она влияет на материю вокруг нее.

Самые старые звезды в Млечном Пути, почти такие же старые, как сама Вселенная - около 14 миллиардов лет - предполагая, что они возникли вскоре после темных веков Большого взрыва.

Попытки измерить массу Млечного Пути привели к ряду цифр, причем по последним оценкам, датированным 2019 годом, она в 1,5 триллиона раз превышает массу Солнца с радиусом около 129000 световых лет.

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