Важные предупреждающие знаки для женщин от эксперта по фертильности: вы должны их знать сейчас

Хотите на ребенка? Если вы хотите забеременеть сейчас или когда-нибудь, вы можете задаться вопросом, будет ли ваше тело сотрудничать.
Некоторые люди забеременеют быстро, но для других это может занять больше времени, поэтому полезно знать свой статус фертильности, пишет thesun.co.uk.
Знание сигналов и признаков того, что вам может быть сложно забеременеть, является ключом к тому, чтобы вы встали на путь решения проблемы и повышения фертильности.
Мы поговорили с доктором Мэттом Прайором, консультантом и субспециалистом по репродуктивной медицине, чтобы выяснить основные предупреждающие признаки, которые могут возникнуть у вас с трудом.
Медицинский директор Dr Fertility сказал, что обучение бесплодию - одна из самых продолжительных медицинских специальностей.
Он сказал: «Я получил квалификацию врача в 2007 году и следующие десять лет проработал в отделе женского здоровья, изучая репродуктивное здоровье и по пути защитив докторскую диссертацию.
«Помимо моей роли медицинского директора в Dr Fertility, я также работаю врачом-консультантом NHS, работающим в Центре фертильности Ньюкасла в Международном центре жизни.
«Репродуктивная медицина - моя специальность, и я с энтузиазмом отношусь к помощи людям с проблемами фертильности, используя целостный подход».
Доктор Прайор обнаружил некоторые предупреждающие признаки, которые могут возникнуть у людей с трудностями при зачатии.
Он объяснил, что любит простые вещи, и на самом деле, чтобы забеременеть, нужно всего три вещи - яйцеклетки, сперма и возможность их встречи.
ПРОБЛЕМЫ ПЕРИОДА.
Эксперт по фертильности обнаружил, что проблемы менструального цикла являются тревожным знаком.
Он сказал: «К ним относятся нерегулярные менструации, тяжелые или болезненные периоды или их отсутствие».
МЕДИЦИНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.
«Проблемы со здоровьем также могут повлиять на фертильность», - посоветовал д-р Приор.
Он сказал: «Для женщин это включает эндометриоз, синдром поликистозных яичников (СПКЯ) или любое хроническое заболевание.
«Для мужчин это включает проблемы с яичками, предыдущую операцию или проблемы с эрекцией и эякуляцией».
ПРЕДЫДУЩИЕ ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОМ.
Д-р Приор также добавил, что перенесенные ранее инфекции, передаваемые половым путем, являются фактором риска закупорки маточных труб.
ПРОБЛЕМЫ С СЕКСОМ.
Хотя любые проблемы с сексом, начиная от боли и заканчивая частым половым актом, тоже могут быть предупреждающим знаком.
ЖЕНСКИЙ ВОЗРАСТ.
По словам эксперта по фертильности, женский возраст является важным показателем естественной фертильности.
Д-р Прайор добавил: «Возможно, что еще более важно, насколько успешны методы лечения бесплодия.
«Женщинам старше 36 лет следует проконсультироваться с врачом, если они не забеременеют в течение 6 месяцев».
ФАКТОРЫ ОБРАЗА ЖИЗНИ.
Факторы образа жизни, включая избыточный вес, курение или употребление слишком большого количества алкоголя, также могут влиять как на мужскую, так и на женскую фертильность.
Он сказал: «Анаболические стероиды и протеиновые добавки вредны для мужской фертильности».
Но есть определенные вещи, на которые стоит обратить внимание.
Эксперт по фертильности объяснил, что один из ключевых факторов, за которыми женщины должны следить, - это состояние их цикла.
Во-первых, важно отслеживать продолжительность ее менструального цикла.
Доктор Прайор сказал: «Менструальный цикл - это время с первого дня менструации у женщины до дня, предшествующего ее следующей менструации, и он варьируется от женщины к женщине.
«В среднем менструация будет каждые 28 дней. Обычные циклы, которые длиннее или короче, от 21 до 35 дней, являются нормальными.
«Если их циклы длиннее или короче, чем этот, им следует поговорить со своим терапевтом или специалистом по лечению бесплодия».
Если мужчины или женщины замечают какие-либо из потенциальных признаков или обеспокоены тем, что у них могут быть проблемы с фертильностью, им следует поговорить со своим терапевтом или специалистом по лечению бесплодия.
Он также посоветовал, если у нее внезапно прекратятся менструации, станут болезненными или у нее будет очень сильное или легкое кровотечение, рекомендуется обратиться к врачу, поскольку они могут быть признаком таких состояний, как СПКЯ и эндометриоз.
По словам доктора Прайора, мужчинам следует регулярно проверять свои яички на наличие шишек, опухолей или боли.
Кроме того, проблемы с эрекцией и эякуляцией не только создают проблемы при попытке зачать ребенка, они также могут быть признаком таких заболеваний, как диабет.
Доктор Прайор также рассказал, что нужно делать людям, если они заметили эти признаки.
Он сказал: «Если мужчины или женщины замечают какие-либо из потенциальных признаков или обеспокоены тем, что у них могут быть проблемы с фертильностью, им следует поговорить со своим терапевтом или специалистом по лечению бесплодия.
«Доктор Фертилити обеспечивает легкий и более ранний доступ к врачам и медсестрам, занимающимся репродуктивной функцией, когда люди чувствуют, что им нужна дополнительная поддержка».
Он сказал, что для людей, которые пытаются забеременеть, существует множество возможных вариантов.
Он добавил: «Первый шаг - пройти некоторые базовые тесты на фертильность, чтобы оценить фертильность обоих партнеров и исключить любые проблемы.
«К ним относятся анализы крови, многие из которых можно сделать дома с помощью простого набора».
«Для тех мужчин, которые не чувствуют себя готовыми или неудобно сдавать образец в клинике, они могут начать с домашнего набора для анализа спермы.
«Ограничение состоит в том, что большинство домашних тестов проверяют только количество сперматозоидов, а некоторые также проверяют, насколько хорошо сперматозоиды плавают (подвижность).
«Клинический тест также покажет процент аномально сформированной спермы».
Эксперт объяснил, что ультразвуковое исследование фертильности используется для проверки яичников и матки женщины.
Сканирование может помочь определить состояния, которые могут повлиять на фертильность, включая миому и эндометриоз.
Для всесторонней проверки рекомендуются как абдоминальный (внешний), так и трансвагинальный (внутренний).
Он добавил: «Специализированный тип ультразвука под названием HyCoSy также может помочь выявить заблокированные фаллопиевы трубы (трубы, соединяющие яичники и матку), что не позволяет яйцеклеткам перемещаться по фаллопиевым трубам в матку.
«Это также можно сделать с помощью рентгена (HSG).
«Многие пары будут уверены, что все в порядке и у них очень хорошие шансы забеременеть естественным путем.
«В противном случае их следует направить к специалисту по фертильности, чтобы обсудить варианты лечения».