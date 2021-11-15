Как вырастить любознательного ребенка: 10 лучших советов по воспитанию умных детей

Легко предположить, что наши дети либо рождаются с высоким уровнем интеллекта, либо нет, и, как родители, мы мало что можем сделать, чтобы повлиять на то, насколько умными они окажутся.
Однако исследования показали, что интеллект составляет примерно 50/50, когда речь идет о природе и воспитании, а это означает, что влияние родителей может иметь большое влияние не только на то, насколько умными считают себя наши дети, но и на то, насколько они умны. на самом деле есть, пишет yourtango.com.
Это не значит, что вам нужно заваливать своих детей математическими упражнениями и уроками иностранного языка, прежде чем у них кончатся памперсы. Скорее сосредоточьтесь на поведении, которое способствует развитию ума и интеллекта, вместо того, чтобы восхвалять врожденную проницательность или талант ребенка.
Да, в ваших детях можно вырастить интеллект, и вот 10 способов начать сажать эти умные семена.
1. Говорите с ними с первого дня.
Разговор со своими детьми, даже когда они маленькие, является ключом к тому, чтобы заставить вращаться эти ментальные колеса.
Даже когда дети слишком малы, чтобы понимать, что вы говорите, или знать, что означают сложные слова, которые вы используете, при повторении они в конечном итоге будут использовать контекст, чтобы понять это.
Кроме того, задавая вашим детям открытые вопросы, они помогут им развить мнение и чувство собственного достоинства, а также позволят им узнать эти мнения и их индивидуальность.
2. Взламывайте книги пораньше.
Чтение - важный показатель школьной успеваемости , поэтому начните читать вместе с малышами задолго до того, как они поймут, что означают эти слова. Чтение стимулирует мозг, создает базу знаний об окружающем мире и служит основой для всего будущего обучения, включая математику и естественные науки.
Убедитесь, что книги легко доступны в вашем доме, смоделируйте хорошие привычки чтения, убедившись, что ваш ребенок часто видит, что вы читаете, и поговорите с детьми о том, что вы оба читаете, чтобы развить разговорные навыки и навыки понимания прочитанного.
3. Научите детей обдумывать проблемы и находить решения.
Не решайте за них проблемы своих детей. Вместо этого предложите им сосредоточиться на одной цели или проблеме и выяснить, как ее достичь или решить с помощью творческого мышления. Это действие одновременно стимулирует мозг и учит их тому, что они способны самостоятельно преодолевать препятствия.
4. Хвалите усилия и результаты, а не простое действие.
Мы живем в мире, полном наград за участие, но обучение детей тому, что они всегда и естественно лучшие во всем, затрудняет им принятие неизбежных жизненных неудач и разочарований. Вместо этого хвалите их усилия и упорный труд, а не их природные способности.
Это делает детей более мотивированными и способными двигаться вперед, когда они сталкиваются с навыком, который им нелегко дается. Дети, которым говорят, что они от природы умны или талантливы, с большей вероятностью расстроятся и даже сдадутся, когда они столкнутся с трудными задачами.
5. Заранее устанавливайте ожидания и часто подкрепляйте их.
Не превращайтесь в сержанта по строевой подготовке - «вы получите пятерку по каждому тесту», - но, ставя перед своими детьми общие цели (например, окончить колледж, участвовать во внеклассных занятиях или работать волонтером) с раннего возраста, они » скорее всего, вы будете считать эти цели важными и достижимыми.
6. Поощряйте упражнения.
Физические упражнения не только делают вашего ребенка сильнее и здоровее, но также полезны для психического здоровья, строя клетки мозга и увеличивая приток крови к мозгу.
7. Ищите моменты, которые можно поучить.
Просто поощрите детей использовать свой мозг во время простоя, чтобы развить умственную проницательность. Попросите их посчитать лаймы в очереди за продуктами, начните разговор об энергии ветра, проезжая мимо ветряной мельницы, или поищите буквы или цифры на знаках во время вождения.
8. Поощряйте любопытство и исследования.
Дошкольники от природы любопытны, но эта склонность может уменьшаться по мере взросления детей - если это не практикуется и не поощряется. Начните с вовлечения их в темы, которые представляют для них личный интерес, даже если это касается их любимой звезды YouTube или набора фигурок.
Задавайте вопросы, чтобы зажечь разговор, и поделитесь своими интересами, объясняя, почему они вам нравятся. Вы также можете запланировать поездки в музеи, спортивные мероприятия или фильмы, которые помогут вам найти взаимные симпатии и вдохновят на новые обсуждения.
Поощряйте своих детей рассматривать обучение как процесс, благодаря которому упорный труд способствует достижению результатов ; они начнут как новички, но со временем станут лучше. Затем, когда перед ними стоят сложные задачи, они будут рассматривать их как возможности для роста ... вместо того, чтобы считать себя неудачниками из-за того, что не сразу стали экспертами.
10. Будьте активны.
Не ждите, пока вашим детям представятся новые возможности обучения. Поищите занятия вне школы, которые развивают различные умственные мышцы.