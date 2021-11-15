С Днем призывника! Красивые поздравления защитникам России 15 ноября

Всероссийский день призывника отмечается каждый год 15 ноября, начиная с 1992 года. Призывником считается мужчина с 18 до 27 лет, подлежащий призыву по закону на действующую службу в Вооруженные Силы России. В законе № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», принятом 28 марта 1998 года указываются все знания необходимые призывнику.
В России призыв осуществляется дважды в год. Первый с 1 апреля по 15 июля, а второй с 1 октября по 31 декабря. В соответствии с 26 статьей закона призыв на службу включает: медицинское освидетельствование, посещение заседания призывной комиссии, явку в комиссариат для дальнейшей отправки в места прохождения воинской службы и нахождение там непосредственно до отправки.
Ранее срок службы составлял целых 2 года, а с 2008 года призывники проходят воинскую службу в течение 1 года.
День настал и военком
Пред тобою вдруг возник.
Ты уже не просто парень,
А прекрасный призывник.
В день такой желаю силы,
Чтоб азарт в душе горел.
Долг свой Родине великой
Ты отдать всегда хотел.
***
Сегодня праздник отмечают Военный — День призывника, Тот, кто служил, те точно знают, Пока ты слаб, наверняка,
Зато ты силы наберешься
В рядах Вооруженных сил,
Домой ты крепеньким вернешься,
И хорошо, что не косил!
Поднимем выше флаги
В честь дня призывника!
Достойно от «салаги»
Дойди до «старика».
Ты только на «пятёрки»
Справляйся с марш-броском.
И будни в гимнастёрке
Даются пусть легко.
Мужчиной настоящим
Стань, отслуживши год.
Звони девчонке чаще,
Что верит, любит, ждёт!
***
Быть призывником почтёно,
С незапамятных времён,
Это значит, что ты годен,
Срочной службой окрылён!
Не легко служить бывает, Но за то характер твой, Ежечасно закаляет, Армия страны родной.
Дома ждать родные будут,
И посылки отправлять,
Может им удастся даже,
В гарнизоне побывать.
Во Всероссийский день призывника
Пусть страна будет гордости полна
За молодых и смелых бойцов,
За тех, кто Родину защищать готов!
Желаем вам душевной силы и добра,
Чтоб жизнь наполненной была,
Чтоб никогда не было войны,
Чтоб отстояли честь своей страны!
Источник: pozdravok.ru