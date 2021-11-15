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С Днем призывника! Красивые поздравления защитникам России 15 ноября

1:13:1911/15/2021
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В России призыв осуществляется дважды в год. Первый с 1 апреля по 15 июля, а второй с 1 октября по 31 декабря.

Всероссийский День призывника - 15 ноября. Фото: Ria.ru
Всероссийский День призывника - 15 ноября. Фото: Ria.ru

Всероссийский день призывника отмечается каждый год 15 ноября, начиная с 1992 года. Призывником считается мужчина с 18 до 27 лет, подлежащий призыву по закону на действующую службу в Вооруженные Силы России. В законе № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», принятом 28 марта 1998 года указываются все знания необходимые призывнику.

В России призыв осуществляется дважды в год. Первый с 1 апреля по 15 июля, а второй с 1 октября по 31 декабря. В соответствии с 26 статьей закона призыв на службу включает: медицинское освидетельствование, посещение заседания призывной комиссии, явку в комиссариат для дальнейшей отправки в места прохождения воинской службы и нахождение там непосредственно до отправки.

Ранее срок службы составлял целых 2 года, а с 2008 года призывники проходят воинскую службу в течение 1 года.

Всероссийский День призывника - 15 ноября. Фото: Fresh-cards.ru
Всероссийский День призывника - 15 ноября. Фото: Fresh-cards.ru

День настал и военком
Пред тобою вдруг возник.
Ты уже не просто парень,
А прекрасный призывник.

В день такой желаю силы,
Чтоб азарт в душе горел.
Долг свой Родине великой
Ты отдать всегда хотел.

***

Сегодня праздник отмечают Военный — День призывника, Тот, кто служил, те точно знают, Пока ты слаб, наверняка,

Зато ты силы наберешься
В рядах Вооруженных сил,
Домой ты крепеньким вернешься,
И хорошо, что не косил!

Всероссийский День призывника - 15 ноября. Фото: Fresh-cards.ru
Всероссийский День призывника - 15 ноября. Фото: Fresh-cards.ru

Поднимем выше флаги
В честь дня призывника!
Достойно от «салаги»
Дойди до «старика».

Ты только на «пятёрки»
Справляйся с марш-броском.
И будни в гимнастёрке
Даются пусть легко.

Мужчиной настоящим
Стань, отслуживши год.
Звони девчонке чаще,
Что верит, любит, ждёт!

***

Быть призывником почтёно,
С незапамятных времён,
Это значит, что ты годен,
Срочной службой окрылён!

Не легко служить бывает, Но за то характер твой, Ежечасно закаляет, Армия страны родной.

Дома ждать родные будут,
И посылки отправлять,
Может им удастся даже,
В гарнизоне побывать.

Всероссийский День призывника - 15 ноября. Фото: Fresh-cards.ru
Всероссийский День призывника - 15 ноября. Фото: Fresh-cards.ru

Во Всероссийский день призывника
Пусть страна будет гордости полна
За молодых и смелых бойцов,
За тех, кто Родину защищать готов!

Желаем вам душевной силы и добра,
Чтоб жизнь наполненной была,
Чтоб никогда не было войны,
Чтоб отстояли честь своей страны!

Источник: pozdravok.ru

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